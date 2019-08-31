В День знаний - телевизионная премьера мультфильма "Екабс, Мимми и говорящие собаки"

Анимационное кино режиссёра Эдмунда Янсонса снят по мотивам книги "Рассказ Маскачки" детской писательницы Луизы Пасторе. Это летняя приключенческая история для всей семьи.

Екабс - мальчик из центра Риги, должен проводить лето с родственниками на окраине города — Маскачке. Екабс не видит в этом ничего хорошего – двоюродная сестра Мимми довольно невыносима, а дяде, бывшему моряку, некогда уделять внимание молодому поколению. Однако Маскачка оказывается очень необычной – там живут говорящие собаки!

Двоюродная сестра Мимми рассказывает, что бизнесмен Имантс Раусис планирует превратить прекрасную Маскачку в безликий район высоток. Так начинаются приключения детей и говорящих собак, которые в итоге подтверждают — никогда не надо сдаваться, и даже маленькие мальчик и девочка могут сделать важные вещи для своего города.

Режиссёр - Эдмундс Янсонс, сценарист – Лига Гайса, художник - Элина Браслиня, продюсер - Сабина Андерсоне. Фильм латвийско-польского производства, снятый в студии Atom Art в сотрудничестве с польской студией Letko. Голосом говорящей собаки Боса говорит Андрис Кейшс, Екабс - Эдуард Олектс, Мимми - Нора Джума, папа - Каспарс Знотиньш, орел — Гатис Гага, миссис Шмит - Мара Лининя, Раусис - Эдуард Зилберт, Зефир и Сафир - Давис Озолс, водитель трамвая, Молли Маквин - Байба Брока. В других ролях - Матисс Будовскис, Рудольфс Апсе, Гиртс Бишс, Эдмундс Янсонс, Сниедзе Праулиня. Автор "Гимна Маскачки" – Эдгар Шубровскис.