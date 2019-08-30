Пт, 30.08.2019
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Еще одна туристка из России захлебнулась в бассейне Турции и впала в кому

Бассейн и спасательный круг. Иллюстративное фото

ФОТО: Pixabay

В турецкой Аланье 19-летняя туристка из Москвы захлебнулась в бассейне парка развлечений и впала в кому.

.Как сообщает "Интерфакс", инцидент произошел в водном парке развлечений Sealanya Seа Park: туристка плавала в маске в бассейне с экзотическими рыбами и начала захлебываться. 

Как рассказали очевидцы, мать девушки не сразу заметила происходящее, и когда туристку вытащили из бассейна, она уже была без сознания.

"Спасатели парка пытались ее откачать, сделать искусственное дыхание и массаж сердца, но, к сожалению, было очевидно, что никто этого делать не умеет", - сказала одна из находившихся рядом туристок. 

По ее словам, скорая помощь приехала через 15 минут. Сейчас пострадавшая находится в критическом состоянии в коме.

Как свидетельствует информация в социальных сетях, при проверке записей с камер наблюдения выяснилось, что все видео за тот день удалены.

Поэтому родные девушки пытаются найти очевидцев, которые могли снимать фото или видео в тот момент.

По информации телеканала Рен ТВ, девушку привезли из Турции в Россию, она находится в реанимации.

Морской парк Sealanya Sea Park - это интерактивный аквариум, который открылся летом 2008 года.

Напомним, на этой неделе стало известно о смерти 12-летней петербурженки, которая серьезно пострадала, купаясь в бассейне на турецком курорте. 18 августа в отеле Бодрума руку девочки засосало в трубу бассейна, и она провела несколько минут под водой, получив серьезные травмы.

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