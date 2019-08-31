Сб, 31.08.2019
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Кариньш: если мы сумеем разъяснить реформы, то получим широкую поддержку общества

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Кришьянис Кариньш

ФОТО: Edijs Pālens/LETA

Если политики сумеют шаг за шагом разъяснить заявленные реформы, то смогут добиться широкой поддержки общества, заявил премьер-министр Кришьянис Кариньш ("Новое Единство"), выступая на проходящем сегодня съезде "Единства".

Обращаясь к делегатам, он подчеркнул, что партия сумела сделать невероятное, восстановившись после падения. "Мы верили друг другу, не впадали в панику, не слушали скептиков. Сегодня партия, которая еще недавно имела поддержку лишь 1% избирателей, находится в правительстве и наращивает свой рейтинг", - сказал премьер.

Говоря о реформах, Кариньш подчеркнул, что все они необходимы для развития Латвии. Если государство хочет достичь достатка скандинавских стран, ему изо дня в день систематически нужно работать над изменениями, при этом сохраняя стабильность.

"Вызовов достаточно и за пределами наших границ. Мы все следим за Breхit и не знаем, что нас ждет. Мы все следим за торговой войной между США и Китаем. Но мы можем повлиять на то, что делаем сами", - подчеркнул Кариньш.

По словам премьера, если при проведении реформ они будут разъяснены общественности, то "мы сможем добиться широкой поддержки".

Как сообщалось, сегодня проходит съезд входящей в объединение "Новое Единство" партии "Единство", на котором будет избрано ее руководство. На съезде планируется переизбрать председателя и членов правления партии, председателя думы и его заместителя. Также на съезде партии обсуждаются проблемы изменений климата, развития экономики, будущего самоуправлений и развития науки.

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