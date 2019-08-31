Умер сценарист мультсериалов "Черный плащ" и "Черепашки Ниндзя"

Мужчине было 68 лет. "Отец любил смешить людей, и я очень благодарен, что его наследие сохранится благодаря многим мультфильмам, над которыми он работал. Если вам нравятся мультики, посмотрите одну из серий "Пинки и Брейна" или "Озорных анимашек" и посмейтесь. Знаю, он хотел бы этого", — написано в сообщении.