Умер сценарист мультсериалов "Черный плащ" и "Черепашки Ниндзя"

Сценарист американских мультсериалов Гордон Брэссак скончался в возрасте 68 лет. Об этом сообщил его сын Джеймс Брэссак.
The Holywood Reporter уточняет, что сценарист умер в Лос-Анджелесе после продолжительной болезни.
Мужчине было 68 лет. "Отец любил смешить людей, и я очень благодарен, что его наследие сохранится благодаря многим мультфильмам, над которыми он работал. Если вам нравятся мультики, посмотрите одну из серий "Пинки и Брейна" или "Озорных анимашек" и посмейтесь. Знаю, он хотел бы этого", — написано в сообщении.
Гордон Брэссак является одним из сценаристов таких мультсериалов, как "Пинки и Брейн", "Чёрный Плащ", "Озорные анимашки", "Смурфики", "Могучий Макс", "Черепашки-ниндзя", "Утиные истории", "Соник Супер-ежик".
Он три раза получал премию "Эмми" за достижения в области анимации.