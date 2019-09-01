Екатерина Шпица рассказала, как победила тяжелую болезнь

Российская актриса Екатерина Шпица много лет страдала от тяжелой и практически неизлечимой болезни. Об этом она призналась на своей Instagram-странице.
"У меня был диагностирован атопический дерматит в двухмесячном возрасте, я перенесла 2 отека Квинке, и мои родители долгие годы искали: специалиста, метод, лекарство, место, которые бы облегчили мучения...", - написала красавица.
Она рассказала подписчикам, как переживала мама, когда снимала с нее бинты, сквозь который будущая актриса расчёсывала кожу до крови.
"И не забыть это всепоглощающее ощущение стянутости и сухости кожи во время обострений, когда хотелось просто содрать её с себя и освободиться. Каждое утро я просыпалась и надеялась, что сегодня мне будет лучше, чем вчера", - призналась Екатерина.
Сейчас 33-летняя актриса "в стойкой ремиссии" с 18 лет. Этого успеха она добилась собственной психологической работой над собой, так как причина такого заболевания может быть как генетика, так и психосоматика.
Кроме того, Екатерина нашла свой способ ухода за кожей и уже много лет чувствует себя победительницей.
Сейчас актриса присоединилась к большому благотворительному проекту #AveneHope.
"Мамы, с которыми я познакомилась здесь сегодня и которые привозят сюда своих детей уже не первый год, говорят, что этот трехнедельный курс даёт очень хорошие результаты", - рассказала она.
Фолловеры актрисы пожелали ей здоровья и отметили храбрость и стойкость красавицы.
Екатерина Шпица - российская актриса. Снималась в таких фильмах, как "Принцесса цирка", "Метро", "Реальные пацаны", "Куприн. Яма", "Поддубный", "Экипаж", "Пятница", "Ёлки 5 ", "Ёлки последние".
Ответ на загадку из моей стори. Вот где я. В деревушке Авен. Сижу и думаю о времени, которое лечит,только когда прожито верно. И которого иногда не хватает, чтобы найти ответы на большие вопросы. У меня был диагностирован атопический дерматит в двухмесячном возрасте, я перенесла 2 отека Квинке, и мои родители долгие годы искали: специалиста, метод, лекарство, место, которые бы облегчили мучения...Я помню тревогу на грани с отчаянием в глазах мамы, снимающей с меня по утрам бинты, сквозь которые я невольно ночью расчёсывала кожу до крови. И не забыть это всепоглощающее ощущение стянутости и сухости кожи во время обострений , когда хотелось просто содрать её с себя и освободиться. Каждое утро я просыпалась и надеялась, что сегодня мне будет лучше, чем вчера. Я в стойкой ремиссии с 18 лет, и этот успех во многом результат моей собственной психологической работы над собой, потому что такое заболевание может быть обусловлено как генетикой,так и в немалой степени семейной психосоматикой. И конечно,я нашла свою медицину, систему питания и решила вопрос ухода за кожей,который стоит в подобных случаях очень остро. И уже много лет чувствую себя победительницей. Поэтому, обладая такой личной историей, я обратила внимание на большой благотворительный проект #AveneHope, благодаря которому дети из разных стран приехали на курс лечения от атопического дерматита в центр гидротерапии Avene, и я нахожусь сейчас там, где из под земли бьют настоящие источники надежды. Мне бы такую поездку в детстве!!! Мамы, с которыми я познакомилась здесь сегодня и которые привозят сюда своих детей уже не первый год, говорят, что этот 3х-недельный курс даёт очень хорошие результаты! К слову, термальная вода @eauthermaleavenerussia уже давно поселилась в моей дорожной косметичке, она идеально успокаивает раздражённую кожу и увлажняет сухую, что для меня было многие годы первостепенно. Я рада, что мой давний спутник здоровья привёл меня сюда! #благотворительность #дети #charity #avenehope #avenehope2019 #eauthermaleavenerussia