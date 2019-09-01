Екатерина Шпица рассказала, как победила тяжелую болезнь

"И не забыть это всепоглощающее ощущение стянутости и сухости кожи во время обострений, когда хотелось просто содрать её с себя и освободиться. Каждое утро я просыпалась и надеялась, что сегодня мне будет лучше, чем вчера", - призналась Екатерина.