Мужчине так надоел ремонт у соседа, что он нанес ему ножевые ранения

У дверей дома собралось несколько экипажей полиции и медиков - в одной из квартир произошло нападение - местного жителя ранили ножом в живот, плечо и подмышку.

Жизни пострадавшего ранения не угрожали, но несколько дней все же пришлось провести в больнице.

Вскоре после преступления полицейские постучали в дверь седого соседа. Янис открыл незамедлительно - своей вины он не отрицал и отправился в участок.

Все соседи отлично знали, что мужчины не переносили друг друга.

Янису никогда не нравился жилец с первого этажа, но на этот раз чаша была переполнена.

Соседи рассказала, что нападение оказалось неожиданным, так как нападавший обычно вел себя мирно и никому не угрожал.

Часть из опрошенных соседей не осуждают нападавшего, считая, что агрессивный житель первого этажа сам напросился.

Полиция во время допроса нападавшего выяснила его мотивацию - его раздражали ремонтные работы, начатые соседом в квартире, так как она нарушали покой и не давали никому спать.