Вс, 1.09.2019
Когда в каждом здании Петербурга будут стоять такие красивые двери, рамы окон и такие очаровательные дракончики - тогда и поговорим! Когда в Питере научаться водосточные трубы убирать сразу в дождевую канализацию - тогда и поговорим. Российский блогер Илья Варламов в защиту Риги

Мужчине так надоел ремонт у соседа, что он нанес ему ножевые ранения

Иллюстративное фото

ФОТО: Evija Trifanova/LETA

На прошлой неделе в поселке Наудитес Добельского края мужчина получил несколько ножевых ранений. Виновный признал, что причиной нападения стали ремонтные работы, которые пострадавший проводил в своей квартире, рассказали в передаче Degpunktā. 

У дверей дома собралось несколько экипажей полиции и медиков - в одной из квартир произошло нападение - местного жителя ранили ножом в живот, плечо и подмышку.

Жизни пострадавшего ранения не угрожали, но несколько дней все же пришлось провести в больнице.

Вскоре после преступления полицейские постучали в дверь седого соседа. Янис открыл незамедлительно - своей вины он не отрицал и отправился в участок.

Все соседи отлично знали, что мужчины не переносили друг друга. 

Янису никогда не нравился жилец с первого этажа, но на этот раз чаша была переполнена. 

Соседи рассказала, что нападение оказалось неожиданным, так как нападавший обычно вел себя мирно и никому не угрожал.

Часть из опрошенных соседей не осуждают нападавшего, считая, что агрессивный житель первого этажа сам напросился.

Полиция во время допроса нападавшего выяснила его мотивацию - его раздражали ремонтные работы, начатые соседом в квартире, так как она нарушали покой и не давали никому спать.

За ранение соседа холодным оружием Янису грозит лишение свободы до семи лет, а также трехлетний пробационный период. 

Читать также

Актуально

НАВЕРХ