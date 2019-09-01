ЧП на насосной станции в Елгаве: установлена причина смерти погибшего

Причиной смерти мужчины, погибшего в начале лета на насосной станции муниципального капитального общества Jelgavas ūdens на улице Страуту в Елгаве, стало отравление угарным газом, сообщила LETA представитель Трудовой инспекции Мегия Эккерте.
Она подтвердила, что было получено заключение экспертизы, в котором отмечается, что главной причиной смерти стало отравление угарным газом, однако расследование ЧП все еще продолжается.
Как сообщалось ранее, 3 июня на насосной станции компании Jelgavas ūdens случилось происшествие, в котором пострадали двое мужчин, один из них был помещен в отделение интенсивной терапии.
По словам Трудовой инспекции, один из мужчин был сотрудником Jelgavas ūdens, второй - коммерсантом из Риги. Сильно пострадавший, в последствии погибший, был 1981 года рождения, второй - 1970 года рождения.
Представитель Jelgavas ūdens Индра Берзиня подтвердила, что ЧП произошло на насосной станции компании, но оно не связано с ее заказами или заданиями. По ее словам, погибший был сотрудником другой компании, а сотрудник Jelgavas ūdens пытался ему помочь.