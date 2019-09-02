5 утренних напитков против лишнего веса

Лимонная вода с семенами чиа. Эта комбинация очень полезна в деле борьбы с лишним весом. И не только, ведь такой напиток помогает выводить из организма токсические вещества и сохранять хорошее здоровье.

Зеленый чай. В нем присутствует кофеин, который стимулирует процесс жиросжигания. Кроме того,

зеленый чай повышает спортивные показатели, позволяя дольше испытывать физические нагрузки, не утомляясь.

А эти нагрузки сжигают лишние калории.

Яблочный уксус. Снижая показатели триглицеридов в крови, с яблочным уксусом можно добиться неплохих результатов в деле борьбы с лишним весом.

Только не забывайте хорошо разбавлять его водой, чтобы не спровоцировать ожоги пищевода или горла.

Обыкновенная вода. Добавьте в стакан с чистой водой немного лимонного сока или имбиря и дайте настояться какое-то время. Это отличный напиток для детоксикации, который тоже помогает худеть.