Пн, 2.09.2019
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5 утренних напитков против лишнего веса
Пейте и худейте!

Иллюстративное фото

ФОТО: Pixabay

Порой для того, чтобы избавиться от лишних килограммов, необходимо просто выбрать правильный утренний напиток. Вот несколько  вариантов, которые помогут похудеть.

Лимонная вода с семенами чиа. Эта комбинация очень полезна в деле борьбы с лишним весом. И не только, ведь такой напиток помогает выводить из организма токсические вещества и сохранять хорошее здоровье.

Зеленый чай. В нем присутствует кофеин, который стимулирует процесс жиросжигания. Кроме того,

зеленый чай повышает спортивные показатели, позволяя дольше испытывать физические нагрузки, не утомляясь.

А эти нагрузки сжигают лишние калории.

Яблочный уксус. Снижая показатели триглицеридов в крови, с яблочным уксусом можно добиться неплохих результатов в деле борьбы с лишним весом.

Только не забывайте хорошо разбавлять его водой, чтобы не спровоцировать ожоги пищевода или горла.

Обыкновенная вода. Добавьте в стакан с чистой водой немного лимонного сока или имбиря и дайте настояться какое-то время. Это отличный напиток для детоксикации, который тоже помогает худеть.

Вода с зирой. Употребление воды с популярной приправой по утрам повышает метаболизм, то есть увеличивает скорость сжигания калорий в организме.

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