Пн, 2.09.2019
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Александр Розенбаум прооперирован. Его состояние тяжелое

Александр Розенбаум

ФОТО: Valery Sharifulin/TASS/Scanpix

Советский и российский исполнитель Александр Розенбаум был прооперирован в одной из московских больниц. На данный момент артист находится в тяжелом состоянии. Об этом пишет StarHit.ru.

По информации СМИ, 67-летний Розенбаум ранее на здоровье не жаловался.

Операция была сложная и многочасовая, но прошла успешно. Сейчас артисту следует дать время на восстановление. 

Журналисты сообщают, что операция была плановой. 

Накануне Александр Розенбаум выступил в Санкт-Петербурге. На видео можно отметить, что исполнитель был бодр и полон сил. 

Александр Розенбаум - советский и российский певец, поэт, музыкант, композитор и актёр. Его ранние композиции часто считают "блатной песней", ведь их герой - это одесский налетчик времен НЭПа. Как отмечал сам автор, он этот образ взял у Исаака Бабеля. Кроме того, ряд композиций вдохновлены й работой врача. Сам свой музыкальный жанр артист считает жанром "Розенбаума".

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