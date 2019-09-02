Александр Розенбаум прооперирован. Его состояние тяжелое

Операция была сложная и многочасовая, но прошла успешно. Сейчас артисту следует дать время на восстановление.

Накануне Александр Розенбаум выступил в Санкт-Петербурге. На видео можно отметить, что исполнитель был бодр и полон сил.

Александр Розенбаум - советский и российский певец, поэт, музыкант, композитор и актёр. Его ранние композиции часто считают "блатной песней", ведь их герой - это одесский налетчик времен НЭПа. Как отмечал сам автор, он этот образ взял у Исаака Бабеля. Кроме того, ряд композиций вдохновлены й работой врача. Сам свой музыкальный жанр артист считает жанром "Розенбаума".