В Восточной больнице изменен порядок приема пациентов с неотложными проблемами

Как сообщила агентству LETA представитель больницы Илга Намниеце, такое решение принято для того, чтобы Восточная больница могла круглосуточно предоставлять консультации специалистов высокого уровня и диагностику пациентам с различными диагнозами в острых ситуациях.

Председатель правления больницы Имант Паэглитис подчеркнул, что новый порядок будет более полезным для пациентов.

Каждый больной будет всесторонне обследован, а команда врачей-специалистов даст заключение обо всех заболеваниях пациента.

Руководитель клиники неотложной медицины и приема пациентов Алексей Вишняков пояснил, что часто встречаются ситуации, когда вместе с заболеванием, вызванным острой инфекцией, пациенты страдают от серьезной хронической болезни, например болезни сердца и кровеносных сосудов.

В таких случаях необходимы дополнительные обследования и консультации нескольких специалистов, которые доступны в клинике стационара "Гайльэзерс".

"Также хотелось бы подчеркнуть, что в клинике неотложной медицины и приема пациентов созданы все необходимые условия для обследования больных с заразными инфекциями. Есть специально оборудованные кабинеты, что важно, пациент с инфекцией отделяется от остальных, таким образом, не являясь угрозой для здоровья других пациентов", - пояснил Вишняков.