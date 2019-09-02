В Восточной больнице изменен порядок приема пациентов с неотложными проблемами

В Рижской Восточной клинической университетской больнице изменен порядок приема потока пациентов с неотложными проблемами - теперь всех пациентов с подозрениями на инфекционные заболевания будут доставлять в клинику неотложной медицины и приема пациентов стационара "Гайльэзерс", а не в Латвийский центр инфектологии, как раньше.
Как сообщила агентству LETA представитель больницы Илга Намниеце, такое решение принято для того, чтобы Восточная больница могла круглосуточно предоставлять консультации специалистов высокого уровня и диагностику пациентам с различными диагнозами в острых ситуациях.
Председатель правления больницы Имант Паэглитис подчеркнул, что новый порядок будет более полезным для пациентов.
Каждый больной будет всесторонне обследован, а команда врачей-специалистов даст заключение обо всех заболеваниях пациента.
Руководитель клиники неотложной медицины и приема пациентов Алексей Вишняков пояснил, что часто встречаются ситуации, когда вместе с заболеванием, вызванным острой инфекцией, пациенты страдают от серьезной хронической болезни, например болезни сердца и кровеносных сосудов.
В таких случаях необходимы дополнительные обследования и консультации нескольких специалистов, которые доступны в клинике стационара "Гайльэзерс".
"Также хотелось бы подчеркнуть, что в клинике неотложной медицины и приема пациентов созданы все необходимые условия для обследования больных с заразными инфекциями. Есть специально оборудованные кабинеты, что важно, пациент с инфекцией отделяется от остальных, таким образом, не являясь угрозой для здоровья других пациентов", - пояснил Вишняков.
Теперь в приемном отделении Латвийского центра инфектологии каждый день с 8 до 19 часов пациентов будет консультировать дежурный врач, а в остальное время помощь можно будет получить в клинике неотложной медицины и приема пациентов стационара "Гайльэзерс", которая работает круглосуточно.