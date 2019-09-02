Пн, 2.09.2019
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Видео: в центре Риги автомобиль марки BMW атаковали пчелы

ФОТО: @breakinglv

В социальной сети Twitter опубликовано забавное видео, на котором заснято, как в центре Риги автомобиль марки BMW атаковали пчелы. 

"Пчелиный рой отдыхает на автомобиле на улице Гертрудес", - подписано видео, размещенное пользователем @breakinglv.

Комментаторы разделились во мнениях - кто-то счел, что во всем виноват размещенный рядом велосипед, другие решили, что пчелы "под чем-то", хотя скорее всего в передней вентиляционной решетке попросту застряла пчелиная матка. 

Смотрите видео!

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