Видео: в центре Риги автомобиль марки BMW атаковали пчелы

В социальной сети Twitter опубликовано забавное видео, на котором заснято, как в центре Риги автомобиль марки BMW атаковали пчелы.
"Пчелиный рой отдыхает на автомобиле на улице Гертрудес", - подписано видео, размещенное пользователем @breakinglv.
Комментаторы разделились во мнениях - кто-то счел, что во всем виноват размещенный рядом велосипед, другие решили, что пчелы "под чем-то", хотя скорее всего в передней вентиляционной решетке попросту застряла пчелиная матка.
Смотрите видео!
🐝🐝🐝🐝— BreakingLV (@breakinglv) September 2, 2019
Bišu spiets atpūšas uz auto Ģertrūdes ielā #Rīga #Latvija.
📹 Anželika Demjaņčuka pic.twitter.com/mZkz5inMgD