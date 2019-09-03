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  • "Это не шутка, а дурновкусие": Лоза раскритиковал мем на песню Шуфутинского

"Это не шутка, а дурновкусие": Лоза раскритиковал мем на песню Шуфутинского

Юрий Лоза

ФОТО: ITAR-TASS/ScanPix

Российский исполнитель Юрий Лоза решил сравнить шутки про свою песню "Плот" с композицией "3 сентября" певца Михаила Шуфутинского. Он считает, что его композиция заслуживает внимания круглый год. Об этом пишет РИА "Новости".

Музыкант подчеркнул, что "Плот" уже прошел "испытание временем" и его даже перепели на разных языках. Про "Плот" также шутить круглый год, а с песней Шуфутинского такого не выйдет. 

"Мем на "Плот" можно использовать круглый год, а мем на песню Шуфутинского только один раз в год, когда наступает 3 сентября.

И что это за мем, который можно использовать только раз в году? Обсуждать тему, которая живет один день, — это не шутка, а дурновкусие", — цитирует Лозу СМИ.

Михаил Шуфутинский же доволен своей композицией и ее успехом. Он также положительно относится к шуткам над песней. Новые песни он считает лишними, ведь если старые пользуются спросом, то зачем новые. 

Впервые "Третье сентября" он исполнил в 1993 году, и с тех пор она звучит на каждом концерте певца.

Ранее Шуфутинский напомнил поклонникам о приближении третьего сентября.

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