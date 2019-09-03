"Это не шутка, а дурновкусие": Лоза раскритиковал мем на песню Шуфутинского

Музыкант подчеркнул, что "Плот" уже прошел "испытание временем" и его даже перепели на разных языках. Про "Плот" также шутить круглый год, а с песней Шуфутинского такого не выйдет.

"Мем на "Плот" можно использовать круглый год, а мем на песню Шуфутинского только один раз в год, когда наступает 3 сентября.

И что это за мем, который можно использовать только раз в году? Обсуждать тему, которая живет один день, — это не шутка, а дурновкусие", — цитирует Лозу СМИ.

Михаил Шуфутинский же доволен своей композицией и ее успехом. Он также положительно относится к шуткам над песней. Новые песни он считает лишними, ведь если старые пользуются спросом, то зачем новые.

Впервые "Третье сентября" он исполнил в 1993 году, и с тех пор она звучит на каждом концерте певца.