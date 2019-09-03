Вт, 3.09.2019
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Декларация Вейониса: основательные накопления и ни слова о недвижимости и авто

Раймонд Вейонис

ФОТО: Zane Bitere/LETA

Раймонд Вейонис, в июле сложивший президентские полномочия, в этом году продолжал увеличивать накопления, свидетельствует декларация, поданная им по окончани президентских полномочий.

Накопления Вейониса в прошлом году составили 178 237 евро и 1041 доллар США, что на 5352 евро больше, чем годом ранее. В свою очередь примерно за шесть месяцев этого года он приумножил свои накопления на 17 905 евро.

Большая часть накоплений Вейониса - 164 801 евро - хранится в банке Citadele. Также в SEB banka Вейонис хранит 26 035 евро и 1041 доллар США, в SEB atklātais pensiju fonds - 2857 евро, а еще 2448 евро - в SEB Dzīvības apdrošināšana.

В этом году Вейонис в качестве зарплаты от канцелярии президента получил 31 723 евро и компенсацию в размере 8112 евро.

В свою очередь банк Citadele в качестве процентов выплатил Вейонису 32 евро.

Экс-президент не задекларировал долги или выданные займы, сумма которых превышает 20 минимальных зарплат.

Также Вейонис не задекларировал недвижимое имущество и транспортные средства.

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