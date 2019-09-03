Наряд дня: бунтарка Кристен Стюарт в розовом глиттере от Chanel

В гардероб известной своим дерзким стилем (как, впрочем, и характером) актрисы Кристен Стюарт вечерние платья не вписываются. Так что блестящий розовый наряд от Chanel, в котором 29-летняя звезда предстала на днях на красной дорожке Венецианского кинофестиваля, стал приятной неожиданностью.