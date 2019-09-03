Вт, 3.09.2019
Покойся с миром, Антуан. Сейчас все мои мысли с тобой и твоей семьей. Если кто-то из вас, зрителей, думает о том, что гонки, которыми мы занимаемся – это безопасно, то он очень сильно ошибается. Льюис Хэмилтон, пилот "Формулы-1" о смерти Антуана Юбера

Наряд дня: бунтарка Кристен Стюарт в розовом глиттере от Chanel
Фото

ФОТО: SIPA/Scanpix

В гардероб известной своим дерзким стилем (как, впрочем, и характером) актрисы Кристен Стюарт вечерние платья не вписываются. Так что блестящий розовый наряд от Chanel, в котором 29-летняя звезда предстала на днях на красной дорожке Венецианского кинофестиваля, стал приятной неожиданностью.

Перед показом фильма "Сиберг", в котором она играет одну из главных ролей, Стюарт появилась на публике в сверкающем длинном платье с объемной юбкой из новой осенне-зимней коллекции французского Дома моды Chanel.

Дополнили эффектный образ актрисы макияж в теплых красных тонах с акцентом на глаза и стильная укладка.

ФОТО: SIPA/Scanpix

ФОТО: SIPA/Scanpix

ФОТО: SIPA/Scanpix

ФОТО: SIPA/Scanpix

Больше фото смотрите в нашей галерее!

Читать также

Актуально

НАВЕРХ