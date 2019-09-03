Наряд дня: бунтарка Кристен Стюарт в розовом глиттере от Chanel
В гардероб известной своим дерзким стилем (как, впрочем, и характером) актрисы Кристен Стюарт вечерние платья не вписываются. Так что блестящий розовый наряд от Chanel, в котором 29-летняя звезда предстала на днях на красной дорожке Венецианского кинофестиваля, стал приятной неожиданностью.
Перед показом фильма "Сиберг", в котором она играет одну из главных ролей, Стюарт появилась на публике в сверкающем длинном платье с объемной юбкой из новой осенне-зимней коллекции французского Дома моды Chanel.
Дополнили эффектный образ актрисы макияж в теплых красных тонах с акцентом на глаза и стильная укладка.
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