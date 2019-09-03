7 продуктов, которые можно есть даже ночью
В привычку это, конечно, входить не должно, но если уж так случилось, что по какой-то причине приходится перекусывать ночью, диетологи советуют остановить свой выбор на перечисленных ниже продуктах. И объясняют, почему.
Свекла. Свекла содержит много бетаина - липотропного вещества, регулирующего жировой обмен. Благодаря бетаину пища лучше усваивается, а организм активнее сжигает жир.
Яйца вкрутую или белковый омлет. Яйца - низкокалорийный продукт, при этом они обеспечивают организм необходимым для мышечной массы белком, а также содержат в себе полезные жиры.
Их можно отварить заранее и убрать в холодильник - употребление яиц в разумном количестве даже в ночное время не скажется на весе.
Творог. Этот продукт любят не все, а между тем для худеющих и для тех, кто следит за фигурой, творог - один из самых лучших помощников. Он является источником микроэлементов, которые важны для активных обменных процессов, и эффективно способствует укреплению мышечной массы.
Сельдерей. Сельдерей нормализует обмен веществ и водно-соляной обмен, улучшает пищеварение, ускоряя переработку пищи и не позволяя ей превращаться в жиры. Кроме того,
он обладает отрицательной калорийностью - при переваривании этого овощного растения организм тратит энергии больше, чем получает.
Морковь с хумусом. Такой перекус в ночное время вполне допустим с точки зрения диетологии.
Организм при этом получает изрядную порцию витаминов и антиоксидантов, которые улучшают состояние кожи и способствуют омоложению,
а также оказывают антисептическое, обезболивающее, противовоспалительное и противосклеротическое действие.
Печеные яблоки. Содержащиеся в яблоках вещества, способствуют крепкому сну, нормализуют работу желудка и кишечника, эффективно содействуют росту числа полезных бактерий в желудочно-кишечном тракте, снижают уровень холестерина.