7 продуктов, которые можно есть даже ночью

Свекла. Свекла содержит много бетаина - липотропного вещества, регулирующего жировой обмен. Благодаря бетаину пища лучше усваивается, а организм активнее сжигает жир.

Яйца вкрутую или белковый омлет. Яйца - низкокалорийный продукт, при этом они обеспечивают организм необходимым для мышечной массы белком, а также содержат в себе полезные жиры.

Их можно отварить заранее и убрать в холодильник - употребление яиц в разумном количестве даже в ночное время не скажется на весе.

Творог. Этот продукт любят не все, а между тем для худеющих и для тех, кто следит за фигурой, творог - один из самых лучших помощников. Он является источником микроэлементов, которые важны для активных обменных процессов, и эффективно способствует укреплению мышечной массы.

Сельдерей. Сельдерей нормализует обмен веществ и водно-соляной обмен, улучшает пищеварение, ускоряя переработку пищи и не позволяя ей превращаться в жиры. Кроме того,

он обладает отрицательной калорийностью - при переваривании этого овощного растения организм тратит энергии больше, чем получает.

Хумус ФОТО: Pixabay

Морковь с хумусом. Такой перекус в ночное время вполне допустим с точки зрения диетологии.

Организм при этом получает изрядную порцию витаминов и антиоксидантов, которые улучшают состояние кожи и способствуют омоложению,

а также оказывают антисептическое, обезболивающее, противовоспалительное и противосклеротическое действие.