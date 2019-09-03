Вт, 3.09.2019
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  • "Бондиана во мне": кого берут в агенты Ми-6, нужен ли сейчас Джеймс Бонд и стоит ли смотреть новый фильм

"Бондиана во мне": кого берут в агенты Ми-6, нужен ли сейчас Джеймс Бонд и стоит ли смотреть новый фильм
Подкаст SWH+

Radio SWH plus

ФОТО: Radio SWH plus

На большие экраны выходит 25-й фильм про Джеймса Бонда. Ведущие программы Cinemania на радио SWH Plus Наталья Олесик, Станислав Токалов и Никита Матвеев обсудили новую картину про легендарного агента службы Ми-6. 

Основные темы выпуска: 

  • Кто из актеров не мог бы быть агентом Ми-6;
  • Чем отличается Джеймс Бонд от Штирлица;
  • Нужен ли персонаж Джеймса Бонда в 2019 году;
  • Почему хочется быть секретным агентом;
  • Кто является лучшим Джеймсом Бондом;
  • Изжил ли себя этот проект;
  • Может ли Джеймс Бонд быть женщиной;

Подкаст Radio SWH plus

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