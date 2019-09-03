"Бондиана во мне": кого берут в агенты Ми-6, нужен ли сейчас Джеймс Бонд и стоит ли смотреть новый фильм
На большие экраны выходит 25-й фильм про Джеймса Бонда. Ведущие программы Cinemania на радио SWH Plus Наталья Олесик, Станислав Токалов и Никита Матвеев обсудили новую картину про легендарного агента службы Ми-6.
Основные темы выпуска:
- Кто из актеров не мог бы быть агентом Ми-6;
- Чем отличается Джеймс Бонд от Штирлица;
- Нужен ли персонаж Джеймса Бонда в 2019 году;
- Почему хочется быть секретным агентом;
- Кто является лучшим Джеймсом Бондом;
- Изжил ли себя этот проект;
- Может ли Джеймс Бонд быть женщиной;
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