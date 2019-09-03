В KNAB побывали руководитель Binders и Arčers, а также экс-руководитель Skonto būve

На глазах журналистов он вышел из бюро, однако ничего не комментировал.

Со своей стороны Латвийское телевидение сообщает, что в KNAB побывал во вторник и бывший председатель правления ООО Skonto būve Гунтис Равис, который не стал отвечать на вопрос, зачем он там был.

В KNAB побывал и председатель правления LNK Group Артем Милов, но, как заявили в компании, не в связи с делом о картеле.

Гарканс является истинным выгодоприобретателем в компаниях Arčers и Binders.

Компания Arčers зарегистрирована в 1992 году. В прошлом году ее оборот составил 26,575 млн евро, что в 2,2 раза меньше, чем годом ранее, а прибыль компании уменьшилась в несколько раз и составила 138 тыс. евро.

Компания Binders зарегистрирована в 1993 году. Ее оборот в прошлом году составил 86,751 млн евро, что на 34% больше, чем годом ранее, а прибыль выросла на 3,1% до 5,205 млн евро.

В KNAB агентству LETA сообщили, что бюро совместно с Советом по конкуренции (СК) осуществляет санкционированные судом неотложные следственные действия на основании подозрений о возможной причастности по крайней мере десяти крупных строительных компаний к преступным действиям и нарушениям закона о конкуренции.

KNAB начало уголовный процесс 19 сентября 2018 года о взяточничестве в крупном размере, превышении и злоупотреблении полномочиями в корыстных целях. В свою очередь СК проводит расследование о возможных нарушениях закона о конкуренции - картельном соглашении.

Имеющиеся в распоряжении бюро факты свидетельствуют о возможном подкупе и получении взяток за согласование цен претендентов при закупках, а также о подкупе должностных лиц с целью реализации интересов предпринимателей по другим вопросам, не связанным с закупками.

Преступные действия совершались с начала 2015 года до середины 2018 года. Предполагаемые суммы взяток составляют от 25 000 евро до нескольких сотен тысяч.

У KNAB есть основания полагать, что к преступным действиям причастны не менее десяти крупных строительных компаний.

Одновременно в ходе расследования бюро получило информацию, свидетельствующую о возможном запрещенном соглашении между крупнейшими предприятиями отрасли, которая была передана СК.

На ее основе совет начал расследование возможных нарушений и сегодня совместно с сотрудниками KNAB проводит необъявленную инспекцию в этих предприятиях.

Имеющаяся в распоряжении СК информация свидетельствует о том, что ряд предприятий строительной отрасли предположительно на протяжении нескольких лет согласовывали действия и договаривались о распределении рынка и условиях участия в закупках государственных и частных заказчиков не только в Риге, но и в регионах Латвии. Такое картельное соглашение считается наиболее серьезным нарушением конкуренции, указали в KNAB.

Представитель СК Паула Вилсоне сообщила, что в настоящее время СК подозревает 10 ведущих строительных предприятий страны в разделе рынка и соглашении об участии в публичных и частных закупках по всей территории Латвии.

"У KNAB в ходе расследования возникли подозрения о запрещенном соглашении между предприятиями, поэтому данная информация была передана СК, и мы начали собственное расследование.

Это дело пока находится на стадии рассмотрения, картельное соглашение еще не доказано, но подозрения есть", - сказала представитель СК.