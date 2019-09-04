Дефицит правды, Венецианский кинофестиваль, Катрин Денев, "Джокер" и многое другое на Cinemania
В очередном выпуске подкаста о кино Cinemania ведущие начинают с обсуждения сериала "Большая маленькая ложь" и незаметно выходят на обмен информацией о Венецианском кинофестивале.
Знали ли Вы, что..
- награду Венецианского фестиваля в 1957 году получила наша актриса Дзидра Ротенберга за роль в фильме "Мальва";
- в 2007 году кинофестиваль учредил награду "Голубой лев", чтобы отметить лучшие фильмы, посвященные темам ЛГБТ и квир-культуры;
- старейший международный кинофестиваль в Венеции был основан по инициативе Бенито Муссолини, а кинофестиваль в Каннах был основан как альтернатива Венецианскому — тот был слишком подвержен идеям фашизма;
Но это всё в далёком прошлом!
Сейчас в Венеции презентуют роскошную картину "Правда" японского режиссера Хирокадзу Корээды, который со своими "Магазинными воришками" покорил Канны год назад.
Кроме этого, вы услышите много интересных кинобесед в непринуждённой форме — ведущие Стас Токалов, Наталья Олесик и Никита Матвеев очень хорошо проводят время в обществе друг друга — присоединяйтесь!
Radio SWH plus: Дефицит правды, Венецианский кинофестиваль, Катрин Денев, "Джокер" и многое другое