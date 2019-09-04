Ср, 4.09.2019
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  • Дефицит правды, Венецианский кинофестиваль, Катрин Денев, "Джокер" и многое другое на Cinemania

Дефицит правды, Венецианский кинофестиваль, Катрин Денев, "Джокер" и многое другое на Cinemania
Подкаст SWH+

ФОТО: скриншот видео/ radio SWH Plus

В очередном выпуске подкаста о кино Cinemania ведущие начинают с обсуждения сериала "Большая маленькая ложь" и незаметно выходят на обмен информацией о Венецианском кинофестивале.

Знали ли Вы, что..

  • награду Венецианского фестиваля в 1957 году получила наша актриса Дзидра Ротенберга за роль в фильме "Мальва";
  •  в 2007 году кинофестиваль учредил награду "Голубой лев", чтобы отметить лучшие фильмы, посвященные темам ЛГБТ и квир-культуры;
  • старейший международный кинофестиваль в Венеции был основан по инициативе Бенито Муссолини, а кинофестиваль в Каннах был основан как альтернатива Венецианскому — тот был слишком подвержен идеям фашизма;

Но это всё в далёком прошлом!

Сейчас в Венеции презентуют роскошную картину "Правда" японского режиссера Хирокадзу Корээды, который со своими "Магазинными воришками" покорил Канны год назад.

Кроме этого, вы услышите много интересных кинобесед в непринуждённой форме — ведущие Стас Токалов, Наталья Олесик и Никита Матвеев очень хорошо проводят время в обществе друг друга — присоединяйтесь!

Radio SWH plus: Дефицит правды, Венецианский кинофестиваль, Катрин Денев, "Джокер" и многое другое

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