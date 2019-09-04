Дефицит правды, Венецианский кинофестиваль, Катрин Денев, "Джокер" и многое другое на Cinemania

Знали ли Вы, что..

награду Венецианского фестиваля в 1957 году получила наша актриса Дзидра Ротенберга за роль в фильме "Мальва";

в 2007 году кинофестиваль учредил награду "Голубой лев", чтобы отметить лучшие фильмы, посвященные темам ЛГБТ и квир-культуры;

старейший международный кинофестиваль в Венеции был основан по инициативе Бенито Муссолини, а кинофестиваль в Каннах был основан как альтернатива Венецианскому — тот был слишком подвержен идеям фашизма;

Но это всё в далёком прошлом!

Сейчас в Венеции презентуют роскошную картину "Правда" японского режиссера Хирокадзу Корээды, который со своими "Магазинными воришками" покорил Канны год назад.

Кроме этого, вы услышите много интересных кинобесед в непринуждённой форме — ведущие Стас Токалов, Наталья Олесик и Никита Матвеев очень хорошо проводят время в обществе друг друга — присоединяйтесь!