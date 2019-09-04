"Службы работают": премьер высказался о расследовании в строительстве

Он подчеркнул, что никакой более подробной информации о конкретном расследовании у него нет.

"Службы работают, и, мне кажется, работают хорошо", - сказал премьер.

По его словам, работа правоохранительных органов вскрыла проблемы в системе. Правительство должно смотреть, где именно есть недостатки и что следует менять в процедуре закупок, чтобы в будущем такие случаи не повторялись.

Кариньш обещал созвать ответственных министров, чтобы вместе провести анализ ситуации и предложить решения.

Сам он считает, что проблему можно решить через более детальные отчеты от получателей государственных заказов о средствах, истраченных в ходе проектов.

Также государству следовало бы требовать более полной уплаты налогов от цепочки субподрядчиков.

На вопрос, какую ответственность следовало бы применить к должностным лицам, об участии которых также говорится, Кариньш сказал, что тут не может быть двух вариантов - виноватых следует судить.

Министр внутренних дел Сандис Гиргенс в передаче LTV "Утренняя панорама" также высказал мнение, что начатое расследование подтверждает необходимость изменений в процедуре закупок.

По его словам, в результате финансовых и экономических преступлений, большинство которых связано со строительством, мимо госбюджета ежегодно проходит миллиард евро, и это одна из главных проблем Латвии.

Министр считает, что в Латвии нужен механизм контроля затрат на проекты, следует также пересмотреть законодательство, регулирующее закупки, так как действующие законы допускают, что в закупках могут участвовать предприятия с налоговыми долгами.

Гиргенс допускает, что затраты могли бы контролировать Госконтроль и следственные органы, привлекая квалифицированных специалистов.