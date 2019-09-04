Ср, 4.09.2019
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На студию Никиты Михалкова была совершена атака

Никита Михалков

ФОТО: скриншот видео

На московскую студию российского актера и режиссера Никиты Михалкова было совершено нападение. Источник в полиции сообщает, что злоумышленник при помощи стула разбил окно в киностудии "ТриТэ". Об этом пишет Lenta.ru. 

Известно, что все произошло в ночь на среду. Возбуждено уголовное дело.

Собеседник пояснил журналистам, что злоумышленник действовал "из хулиганских мотивов" и скрылся с места преступления.

В полицию обратился сотрудник охранной фирмы, которая обеспечивает порядок на студии.

Напомним,в 2015 году студия Михалкова была обстреляна из пневматического оружия.

Ранее Михалкову пришлось провести почти 40 часов под наркозом из-за занесенной инфекции.

Никита Михалков

ФОТО: RIA Novosti/Scanpix

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