На студию Никиты Михалкова была совершена атака

На московскую студию российского актера и режиссера Никиты Михалкова было совершено нападение. Источник в полиции сообщает, что злоумышленник при помощи стула разбил окно в киностудии "ТриТэ". Об этом пишет Lenta.ru.
Известно, что все произошло в ночь на среду. Возбуждено уголовное дело.
Собеседник пояснил журналистам, что злоумышленник действовал "из хулиганских мотивов" и скрылся с места преступления.
В полицию обратился сотрудник охранной фирмы, которая обеспечивает порядок на студии.
Напомним,в 2015 году студия Михалкова была обстреляна из пневматического оружия.
Ранее Михалкову пришлось провести почти 40 часов под наркозом из-за занесенной инфекции.