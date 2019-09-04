Плата за доставку пенсий и пособий на дом вырастет в два раза

В конкурсе VSAA право на доставку пенсий и пособий на последующие два года получила Latvijas pasts, которая была единственным претендентом.

До конца года плата за услугу составит 2,39 евро, как и раньше.

По информации VSAA, количество людей, получающих пенсии и пособия на дому, с каждым годом уменьшается, что существенно влияет на себестоимость услуги.

Например, в 2013 году пенсии и пособия на дому получали 127 000 клиентов, в 2018 году - 85 000, в первые месяцы 2019 года - 79 000, что составляет 14% от всех получателей пенсий.

По словам Смилтини, решение получать пенсию на дому не связано с доступностью почтовых отделений.

Немного удивляет, что среди таких клиентов большинство составляют рижане, а в сельских краях только 2% клиентов выбирают получение пенсий на дому.

Среди получателей пенсий на дому в возрасте до 59 лет находятся 4,6 тыс. человек, от 60 до 69 лет - 9,6 тыс., от 70 до 79 лет - 24,8 тыс., а старше 80 лет - 38,2 тыс.

По словам директора VSAA, она хотела своевременно сообщить об изменениях, чтобы люди оценили, является ли для них "подъемной" сумма 4,88 евро, и выбрали бы другой способ получения пенсии, например, на счет в банке или расчетной системе почты.

Председатель правления Latvijas pasts Мартиньш Вилцанс также отметил, что спрос на данную услугу уменьшается.

По его словам, транспортировка денег - одна из самых дорогих услуг.

На вопрос о том, почему плата составит именно 4,88 евро, а не 5, Вилцанс ответил, что расчет произведен очень точно и не округлялся.