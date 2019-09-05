Возобновляются ограничения движения на Деглавском мосту

На мосту ул. Аугуста Деглава возобновлены строительные работы, в результате чего с сегодняшнего дня пешеходы и автоводители должны быть готовы к изменениям в организации дорожного движения, сообщила агентству LETA представитель департамента сообщения Рижской думы Илзе Диманте.
По ее словам, люди, ежедневно пересекающие мост пешком, должны иметь в виду, что поток пешеходов по направлению в центр будет перенаправлен на обновленный тротуар с левой стороны, где установлены перила и уложено асфальтобетонное покрытие.
Для безопасности пешеходов вдоль границы проезжей части будут установлены временные бетонные барьеры.
В свою очередь с субботы, 7 сентября, автоводители должны иметь в виду, что поток дорожного движения по направлению в центр будет перенаправлен на левую сторону моста. Будет обеспечена одна полоса движения в каждом направлении. Полосы движения будут отделены бетонными барьерами, чтобы оградить зону строительных работ от транспортного потока.
Сейчас происходит строительство тротуара на правой стороне моста по направлению в центр и подготовительные работы под путепроводом, чтобы в ближайшее время начать ремонт опор и балок. Изменения в организации дорожного движения необходимы для того, чтобы во время ремонта уменьшить нагрузку на опоры и балки.
В общей сложности в рамках нынешнего договора до конца этого года планируется починить восемь опор, тротуар, ступени с обеих сторон моста, обновить перила и построить инженерные коммуникации.
Как сообщалось ранее, ремонтные работы на Деглавском мосту были приостановлены в апреле, когда министр внутренних дел Сандис Гиргенс из соображений безопасности закрыл мост. В конце мая движение транспорта по мосту полностью возобновилось, но ремонтные работы не велись.