За поджог автомобиля и мусора в Елгаве задержан мужчина

Инцидент произошёл 13 августа. Около 22:00 на улице Салдус горел автомобиль, в свою очередь, на улице Казармес, в тот же вечер, горели бытовые отходы.

Так как оба вызова были получены почти в одно и то же время, у полицейских возникли подозрения о намеренном поджоге. Подозрения подтвердили пожарные, которые на месте происшествия проводили работы по тушению огня.

Экипаж полиции, обследовав ближайшие окрестности, заметил подозрительного мужчину в состоянии алкогольного опьянения. Его доставили в вытрезвитель, а затем в Елгавский участок Госполиции для выяснения всех обстоятельств.

По факту обоих поджогов были начаты уголовные процессы. В ходе следствия полицейские получили доказательства, которых было достаточно, чтобы признать мужчину 1984 года рождения подозреваемым.

В качестве меры пресечения для подозреваемого мужчины был избран арест.