Чт, 5.09.2019
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За поджог автомобиля и мусора в Елгаве задержан мужчина

ФОТО: Zane Bitere/LETA

В Елгаве за поджог автомобиля и мусора был задержан мужчина, который ранее уже был судим за преступления схожего характера. Об этом сообщает главный специалист Земгальского регионального управления Госполиции Иева Сиетниеце. 

Инцидент произошёл 13 августа. Около 22:00 на улице Салдус горел автомобиль, в свою очередь, на улице Казармес, в тот же вечер, горели бытовые отходы.

Так как оба вызова были получены почти в одно и то же время, у полицейских возникли подозрения о намеренном поджоге. Подозрения подтвердили пожарные, которые на месте происшествия проводили работы по тушению огня.

Экипаж полиции, обследовав ближайшие окрестности, заметил подозрительного мужчину в состоянии алкогольного опьянения. Его доставили в вытрезвитель, а затем в Елгавский участок Госполиции для выяснения всех обстоятельств.

По факту обоих поджогов были начаты уголовные процессы. В ходе следствия полицейские получили доказательства, которых было достаточно, чтобы признать мужчину 1984 года рождения подозреваемым. 

В качестве меры пресечения для подозреваемого мужчины был избран арест.

Мужчине грозит лишение свободы сроком до 10 лет с пробационным надзором до трёх лет или без него. 

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