Базу данных почти 420 млн пользователей Facebook нашли на сервере без пароля

В базе данных находились сведения о 419 млн пользователей. Большую часть (133 млн) из них составили жители США. Эксперт сказал, что обнаружил данные некоторых знаменитостей, однако не сказал кого конкретно.

Так как база была опубликована на сервере без пароля, доступ к ней мог получить любой. Представители TechCrunch обратились к хостинг-провайдеру, после чего база была отключена.

В Facebook сказали, что эта опубликованная база данных является устаревшей. То есть в неё, скорее всего, были включены данные, которые были собраны до того, как в 2018 году социальная сеть закрыла доступ к номерам телефонов пользователей.