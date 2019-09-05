5 лучших антиоксидантов для очищения печени от токсинов
Всем известно, что злоупотребление жирной пищей и алкоголем наносит существенный вред печени человека, повышая уровень токсичных веществ. Чтобы помочь столь важному органу избавиться от опасных токсинов, следует включить в рацион продукты с эффектом антиоксидантов.
Печень сама по себе выполняет функцию избавления организма от токсичных веществ. Однако из-за вредных привычек в работе этого органа могут происходить неблагоприятные изменения, в результате чего уровень токсинов в организме может не снизиться, а, наоборот, вырасти.
Как помочь улучшить работу печени? Медики советуют регулярно употреблять в пищу продукты, действующие как антиоксиданты.
Чеснок. Чеснок богат витаминами C и B6, а также селеном - это один из лучших защитников печени. Даже в небольшом количестве
чеснок стимулирует действие ферментов печени, способствующих выводу токсинов. Кроме того, потребление чеснока уменьшает содержание перегружающего печень холестерина.
Цитрусовые. Грейпфрут, апельсин, лайм и лимон - одни из лучших источников витамина C и антиоксидантов, под действием которых активизируются фильтрующие функции печени и ускоряется выведение токсинов из организма.
Свекла. Этот всем доступный корнеплод отличается содержанием большого количества полезных для печени железа, кальция, витаминов группы B и антиоксидантов (в частности, бета-каротина, предшественника витамина А). Обязательно ешьте свеклу, если в вашем меню присутствует жирное мясо, советуют специалисты.
Зеленый чай. Зеленый чай защищает печень от вредного воздействия алкогольных напитков.
Но здесь важно не переусердствовать. Самый лучший антиоксидант в большом количестве может стать ядом - пить слишком много зеленого чая не стоит.
Капуста. Салаты из капусты иногда называют "щеткой" для организма. И не зря. В капусте содержится много хлорофилла, который действует как очень эффективный очиститель печени, помогая нейтрализовать попавшие в организм токсины и в целом укрепить защитные функции печени.