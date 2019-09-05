5 лучших антиоксидантов для очищения печени от токсинов

Печень сама по себе выполняет функцию избавления организма от токсичных веществ. Однако из-за вредных привычек в работе этого органа могут происходить неблагоприятные изменения, в результате чего уровень токсинов в организме может не снизиться, а, наоборот, вырасти.

Как помочь улучшить работу печени? Медики советуют регулярно употреблять в пищу продукты, действующие как антиоксиданты.

Чеснок. Чеснок богат витаминами C и B6, а также селеном - это один из лучших защитников печени. Даже в небольшом количестве

чеснок стимулирует действие ферментов печени, способствующих выводу токсинов. Кроме того, потребление чеснока уменьшает содержание перегружающего печень холестерина.

Цитрусовые. Грейпфрут, апельсин, лайм и лимон - одни из лучших источников витамина C и антиоксидантов, под действием которых активизируются фильтрующие функции печени и ускоряется выведение токсинов из организма.

Свекла. Этот всем доступный корнеплод отличается содержанием большого количества полезных для печени железа, кальция, витаминов группы B и антиоксидантов (в частности, бета-каротина, предшественника витамина А). Обязательно ешьте свеклу, если в вашем меню присутствует жирное мясо, советуют специалисты.

Зеленый чай. Зеленый чай защищает печень от вредного воздействия алкогольных напитков.

Но здесь важно не переусердствовать. Самый лучший антиоксидант в большом количестве может стать ядом - пить слишком много зеленого чая не стоит.