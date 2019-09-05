Путин: обмен заключенными между Россией и Украиной будет масштабным

Глава России Владимир Путин заявил, что обмен заключенными между Москвой и Киевом будет крупным, масштабным. Переговоры по этому вопросу уже подходят к концу. Об этом сообщает ТАСС.
"Исходя из соображения гуманности мы подходим к финализации переговоров, которые мы ведем в том числе и с официальными властями, так что я думаю, что в ближайшее время это (дата обмена) станет известно", — объявил Владимир Путин на Восточном экономическом форуме.
Президент России также подчеркнул, что полная "нормализация" отношений между государствами неизбежна "в исторической перспективе".
"Интерфакс" со ссылкой на источники передаёт, что возможная дата обмена — 7 сентября. В Кремле эту информацию пока не прокомментировали.