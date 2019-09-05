Чт, 5.09.2019
Даже зверей, которые просидели в клетке долго, их уже в лес не возвращают. Они уже теряют навык, они не выживут там. Виталий Костецкий, приговоренный к пожизненному лишению свободы

СМИ: Валентина Гафта частично парализовало

Валентин Гафт

ФОТО: ITAR-TASS/ScanPix

Артиста Валентина Гафта частично парализовало после перенесенного инсульта. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Согласно информации канала, в настоящее время Гафт проходит реабилитацию в одной из клиник Москвы. Состояние 84-летнего актёра врачи оценивают как тяжелое. Вероятно, артисту потребуется хирургическое вмешательство.

Напомним, 7 августа артист был экстренно госпитализирован с диагнозом инсульт.  Через две недели Гафт был переведён из реанимации в палату неврологического отделения.

В беседе с "Интерфаксом" супруга Гафта, актриса Ольга Остроумова не подтвердила слухи об ухудшении состояния артиста. Она утверждает, что состояние его стабильно, артист прибывает в реабилитационном центре, однако Гафт очень тяжело и медленно восстанавливается после болезни. Супруга Гафта выразила надежду, что "по миллиметру" состояние артиста вернётся к нему.

Народному артисту РСФСР, актеру, режиссеру, поэту и писателю Валентину Гафту 2 сентября исполнилось 84 года.

Читать также

Актуально

НАВЕРХ