СМИ: Валентина Гафта частично парализовало

Согласно информации канала, в настоящее время Гафт проходит реабилитацию в одной из клиник Москвы. Состояние 84-летнего актёра врачи оценивают как тяжелое. Вероятно, артисту потребуется хирургическое вмешательство.

Напомним, 7 августа артист был экстренно госпитализирован с диагнозом инсульт. Через две недели Гафт был переведён из реанимации в палату неврологического отделения.

В беседе с "Интерфаксом" супруга Гафта, актриса Ольга Остроумова не подтвердила слухи об ухудшении состояния артиста. Она утверждает, что состояние его стабильно, артист прибывает в реабилитационном центре, однако Гафт очень тяжело и медленно восстанавливается после болезни. Супруга Гафта выразила надежду, что "по миллиметру" состояние артиста вернётся к нему.