"Загадочные брюнетки, отвязные мачо и роковые блондинки": в Риге прошел кастинг на шоу "Дом-2"

Ни для кого не секрет, что "Дом-2" на телеканале ТНТ идет уже 15 лет. Проект уже стал неотъемлемой частью российского телевидения и также популярен в Латвии.

Русский TVNET приехал на площадку кастинга довольно рано. Зрителей и желающих пообщаться со звездами "Дома-2" оказалось больше, чем желающих принять участие в проекте.

Но с каждый часом количество участников возрастало.

Зрителей тоже значительно прибавилось. Примечательно, что среди зрителей было много мамочек с детьми в колясках. Некоторые оказались настоящими фанатками.

"С самого первого дня смотрю. Еще маленькая была, но уже начала смотреть. И вот каждое утро начинается с "Дома-2"... Мне было интересно посмотреть на ребят живьем, сфотографироваться...", - рассказывает 28-летняя Дарья, которая пришла посмотреть, как проходит кастинг.

"Я согласна с тем, что "Дом-2" - это школа жизни, но не каждый решится на то, чтобы туда пойти и ее пройти", - считает поклонница проекта.

На звезд проекта 20-летнего Романа Капаклы и 31-летнюю Марину Африкантову приходили посмотреть целыми семьями. Люди просили автографы, делали селфи и обнимали своих кумиров.

Сегодня "Дом-2" - это настоящее социальное явление, которое показывает срез современного общества. Как говорят продюсеры проекта, шоу отражает показывает все достоинства нашего современного социума, ну и его недостатки. Такие, какие они есть - без прикрас и преувеличений.

Как утверждаю создатели "Дом-2" - это уникальный телепроект, где молодые люди ищут свою любовь. Но под круглосуточным пристальным прицелом телекамер.

Именно вот эта возможность "подглядывать в замочную скважину" и привлекает зрителей на протяжении всех этих лет.

Кто-то приходит на проект ради популярности, а кто-то за полезными связями. Про желание "искать свою любовь на "Дом-2"" не сказал никто. Стоит отметить, что кастинг-директоров волновало от чего именно готовы отказаться участники. Большинство молодых людей признали, что не готовы оставить работу и переехать в Москву. Но попадались и отчаянные ребята.

В отборе приняла участие и латвийская блогер Яна Брук . Девушка дала короткое интервью и рассказала о том, что она намерена делать, если выберут ее. Небольшой спойлер: у нашей местной звездочки хорошие шансы!

За 15 лет существования проекта его участниками стали более 3 тысяч человек. Впервые проект "Дом-2" на ТНТ пришел и в Латвию. Отбор провела компания Global Media. Даже сложно поверить, но многие сегодняшние звезды вышли именно из телестройки: Ольга Бузова, Алена Водонаева, Виктория Боня, Ксения Бородина, Степан Менщиков, Дарья и Сергей Пынзарь и многие другие. Кстати, на проекте уже есть девушка из Эстонии - Милена Безбородова.

Интересные факты о "Доме-2" на ТНТ:

- "Дом-2" занесен в "Книгу Рекордов России" как "Самое продолжительное реалити-шоу". На сегодняшний день вышло более 20 000 выпусков проекта.

- На протяжении 15 лет "Дом-2" выходит в эфир без перерывов! Аппаратная проекта работает 24/7, без выходных и праздников. Эфир телепроекта был прерван лишь однажды, по не зависящим от создателей причинам

- В рамках проекта было сыграно 26 свадеб! Родилось 9 детей, двое из которых (Василиса Дмитренко и Богдан Савкин) сейчас являются полноправными участниками проекта.

- У телепроекта "Дом-2" есть свой собственный словарь, который поймут только те, кто смотрит проект. "Волшебство" (интим), "тет" (разговор тет-а-тет ведущего и участника), "романтИк" (романтическое свидание), "периметр" (так называется пространство телепроекта) и т.д.

- За время проекта на нем побывали более 2 500 участников.

- Дольше всего на проекте пробыли Дарья и Сергей Пынзарь! Почти 9 лет! Сейчас их семья является одной из самых крепких, примером для подражания. Дарья и Сергей воспитывают двух детей Артема и Давида.

- Четверо ведущих проекта – Ольга Бузова, Андрей Черкасов, Влад Кадони и Юлия Ефременкова – бывшие участники "Дома-2"

Шоу до сих пор выходит ежедневно - в 9.00, 23.00 и 00.00. Есть и проект "Дом-2. Остров любви" в 10.00, "Дом-2. Спаси свою любовь" по будням в 12.30 и специальное ток-шоу "Бородина против Бузовой" по будням в 11.30 на канале ТНТ!