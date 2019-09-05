"Развод по-русски": На "Балтийской жемчужине" покажут комедию "Давай разведемся!"

Жили-были Маша и Миша. Маша ходила на три работы, а Миша варил детям кашу. Каждому своё, ведь никто не идеален! Так бы это все и продолжалось если бы однажды, Маша не решила, что Мишу надо как-то развлечь. Она купила ему абонемент в спортзал, чтобы он тренировал свое не обремененное физическим трудом тело. Гром грянул неожиданно, но неотвратимо. "Прости дорогая, но ты должна меня понять. Я полюбил. И не только спорт. Давай разведемся!"...

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Анна Пармас известна широкой публике как автор культовых клипов группы "Ленинград" - "Экспонат" или "Лабутены", "Экстаз", "В Питере пить". Среди полюбившихся зрителям киноработ, наградами отмечены ее сценарии к фильмам Авдотьи Смирновой "2 дня" (2011), "Кококо" (2012) и "История одного назначения", а также новелла "Девочки" из цикла "Петербург. Только по-любви" (2016). Анна Михалкова в представлении не нуждается - на ее счету более шестидесяти киноролей, в том числе и написанных Анной Пармас специально для нее. И вот, зрителей "Балтийской жемчужины" ждет уникальный премьерный показ ее дебютного полнометражного фильма. Пармас сняла оглушительно смешную комедию с непривычным и противоречивым, но многообещающим финалом.

ФОТО: Пресс-фото

"Давай разведемся!" получил приз зрительских симпатий и был признан "самым смешным и искрометным фильмом" фестиваля "Кинотавр". Это яркая, сочная, искрящаяся юмором, жизнеутверждающая история о любви и разочарованиях, изящно маневрирует от несуразной интимности к откровенной иронии, от отчаяния к фарсу.

ФОТО: Пресс-фото

21 сентября в 16:50 в большом зале кинотеатра Splendid Palace режиссер Анна Пармас и актриса Анна Михалкова представят свой фильм публике. После просмотра зрителям и прессе будет предоставлена особая возможность задать создательницам фильма "Давай разведемся!" интересующие их вопросы уже в более камерной обстановке.