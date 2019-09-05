В Олайне появилось самое высокое граффити в Балтии

Теперь водонапорную башню в Олайне украшает графический рисунок Heirēka! с надписью Olaine и изображением нескольких людей, символизирующих стремление человека к росту и открытиям, а также движению вверх.

""Эврика!" – это крик радости древнегреческого математика Архимеда, которым и сегодня обозначают какое-то откровение в жизни. Это откровения, которые человек испытывает на пути роста и развития своей жизни, этот путь никогда не бывает простым и гладким – часто эти откровения приходят именно в самые трудные моменты, когда люди на пути к достижению намеченных вершин и результатов, предоставляя таким образом дополнительную мотивацию для реализации целей", – пояснил художник.