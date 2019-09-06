Рижане возмущены липкими скамейками в парках

Случайно сесть в птичий помет, на свежевыкрашенную скамейку или просто на что-то липкое всегда неприятно... Так и случилось с молодой мамочкой в Зиедоньдарзсе. Именно туда и отправилась команда Bez Tabu, лично убедившись в том, что скамейки в парке липкие и грязные.
Как оказалось, всему виной растущие в парке липы - в жаркую погоду деревья "потеют" и оставляют липкие отложения повсеместно - на машинках, тропинках и скамейках.
Доктор биологических наук Гунта Чекстере рассказала, что липы "потеют" в жаркую погоду, однако, они совсем не уникальны - многие другие деревья тоже "потеют".
"Это нормальный процесс для растения. Так же, как потеют люди. Просто липы более сладкие деревья", - отметила ученая.
Местные уже даже научились брать с собой, например, полиэтиленовые мешочки, если планируют посидеть на скамейке.
Несмотря на то, что беда эта, конечно, небольшая и глобально липовая смола никому не навредит, посетителей парка больше всего изумляет равнодушие обслуживающих парк.
Отмечается, что обслуживающие парков лишь раз в год чистят скамеечки.
Представитель компании признал, что скамейки необходимо чистить чаще, но для этого Рижская дума не отвела достаточного финансирования.