Рижане возмущены липкими скамейками в парках

Как оказалось, всему виной растущие в парке липы - в жаркую погоду деревья "потеют" и оставляют липкие отложения повсеместно - на машинках, тропинках и скамейках.

Доктор биологических наук Гунта Чекстере рассказала, что липы "потеют" в жаркую погоду, однако, они совсем не уникальны - многие другие деревья тоже "потеют".

"Это нормальный процесс для растения. Так же, как потеют люди. Просто липы более сладкие деревья", - отметила ученая.

Местные уже даже научились брать с собой, например, полиэтиленовые мешочки, если планируют посидеть на скамейке.

Несмотря на то, что беда эта, конечно, небольшая и глобально липовая смола никому не навредит, посетителей парка больше всего изумляет равнодушие обслуживающих парк.

Отмечается, что обслуживающие парков лишь раз в год чистят скамеечки.