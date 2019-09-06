"Звезда Рунета сменила фамилию": Настя Ивлеева вышла замуж за рэпера Элджея

На этой неделе в СМИ появились слухи о свадьбе звездной пары, но Настя и Элджей все отрицали.

Telegram-канал Super.ru сообщает, что пара отправилась в медовый месяц на Сицилию и путешествует на арендованной яхте по побережью Средиземного моря.

Блогеру, модели и телеведущей Анастасии Ивлеевой 28 лет, ее муж на три года моложе. О своих отношения пара объявила в прошлом году, но сначала отношения скрывались.

Напомним, Анастасия Ивлеева-Узенюк прославилась короткими юмористическими видео - "вайнами", которые сделали ее популярной. Сейчас количество подписчиков Насти в Instagram перевалило за 12,5 миллионов. Кроме того, девушка ведет свое собственное шоу - AgentShow, снимается в сериалах и телепрограммах. В 2019 году блондинка впервые попала в список Forbes и стала одной из тридцати самых перспективных молодых предпринимателей до 30 лет.