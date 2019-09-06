В Риге покажут комедию "Подыскиваю жену, недорого!" со звездами Comedy Woman

12 сентября в Доме Конгрессов состоится комедия "Подыскиваю жену, недорого!", сообщает портал balticevents.info.
Как большинство антрепризных постановок, "Подыскиваю жену, недорого", главные роли в которой исполняют резиденты шоу Comedy Woman, посвящена теме неожиданных любовных поворотов.
Сюжет спектакля "Подыскиваю жену. Недорого!" разворачивается в маленькой однокомнатной квартире, где успешный бизнесмен Игорь подбирает себе невесту.
Задача найти девушку для простого мелкого клерка, коим и прикидывается Игорь.
Чтобы найти жену, которая оценит его личные качества, а не размер кошелька, он решается изобразить из себя не особо зажиточного работника пенсионного фонда.
После отбора всех кандидаток остается одна, вроде бы являющаяся подходящим вариантом для щепетильного толстосума, но дальнейший поворот событий окажется куда менее очевидным. В итоге Игорю кажется, что правильный выбор сделан, но жизнь преподносит сюрпризы, о которых и не мечтаешь: девушки Рая, Света, Люба тоже оказываются совсем не теми, за кого себя выдают.
В ролях юморист Олег Верещагин, актриса театра и кино Марина Федункив, актриса Татьяна Морозова и актёр Илья Оболонков. Билеты на спектакль доступны во всех кассах Biļešu Serviss.