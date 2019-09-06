В Риге покажут комедию "Подыскиваю жену, недорого!" со звездами Comedy Woman

Чтобы найти жену, которая оценит его личные качества, а не размер кошелька, он решается изобразить из себя не особо зажиточного работника пенсионного фонда.

После отбора всех кандидаток остается одна, вроде бы являющаяся подходящим вариантом для щепетильного толстосума, но дальнейший поворот событий окажется куда менее очевидным. В итоге Игорю кажется, что правильный выбор сделан, но жизнь преподносит сюрпризы, о которых и не мечтаешь: девушки Рая, Света, Люба тоже оказываются совсем не теми, за кого себя выдают.