В эти выходные Baltā nakts 2019: программа мероприятий

Baltā nakts - это частью международного проекта "Белые ночи Европы", который был начат в пяти столицах Европы – Брюсселе, Мадриде, Париже, Риге и Риме. На данный момент к этой инициативе примкнули и другие города по всему миру.

Baltā nakts позволяет сделать современное искусство более доступным для населения, привлекая раз в год всех желающих к разнообразным художественным мероприятиям.

*В Риге это событие устраивает Рижская дума, Управление культуры Департамента образования, культуры и спорта Рижской думы в сотрудничестве с организации культуры Латвии, привлекая местных и зарубежных художников.

Рижане и гости столицы смогут познакомиться с проектами местных и зарубежных художников, а также посетить ряд мероприятий, которые уже стали традиционными.

Например, тихая дискотека в Латвийской Национальной библиотеке или трамваи, на котором можно отправиться с одного мероприятия на другое.

Ярким украшение форума является мини-фестиваль Skaņu mežs и аудиовизуальный проект Videogrāfija.

В этом году в программе: женский StendUp, световые объекты французской компании Picto Facto в Верманском парке, а также концептуальная инсталляция британского художника Люка Джерама (Luke Jerram) и аудиовизуальная работа Wave канадского художника Робина Мудина (Robyn Moody).

В Рижском цирке пройдет программа Балтийских короткометражных фильмов 2ANNAS, а также поэтические перформансы.

Кинотеатр Splendid Palace приглашает зрителей на показ фильмов Чарли Чаплина, созданных до 1920 года, а традиционное музыкальное сопровождение обеспечат ди-джеи.

Кроме того, можно будет посетить ряд мероприятий в квартале Спикери. В них объединится театр, рисование на сцене, музыка, танец и актерское мастерство. У зрителей будет возможность посмотреть три постановки - Jatakas, Trīs labas lietas и Muzikālā darbnīca. Также можно будет увидеть абстрактную, осязаемую и визуальную метафору о ночи и процессах, которые происходят ночью - инсталляцию Labirints.

В квартале Таллинас пройдет инструментальная "битва", масштабный Urban Poetry 19, а туннель инсталляций, который соединит Таллинский квартал с улицей Таллинас.

Стоит посетить также и квартал улицы Бриана, где ожидается самая громкая вечеринка этой ночи.

Подробнее с программой Baltā nakts 2019 можно ознакомиться здесь.