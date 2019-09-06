Пт, 6.09.2019
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  • "Не могу скрывать": Скандально известная Лиене Ушакова сообщила, что встретила свою вторую половину

"Не могу скрывать": Скандально известная Лиене Ушакова сообщила, что встретила свою вторую половину

Лиене Ушакова

ФОТО: instagram/ushakovaonair

Латвийская певица и радиоведущая Лиене Ушакова на своей странице в Instagram рассказала подписчикам, что нашла свою вторую половинку. 

Ушакова разместила скрин сообщения, где продюсер пригласила девушку принять участие в шоу а-ля "Холостяк", где за сердце звезды бы соревновались 10 парней. Но Лиене пришлось отказаться, оказалось, что она состоит в отношениях. 

"Не могу скрывать свою радость и лгать, что я, мягко сказано, не в восторге от этого предложения. Но я встретила своего "ride or die" и принять участие в этом телешоу было бы просто нелояльно к моей второй половине, - призналась блондинка. 

Кроме того, она извинилась перед мужчинами, которые добивались ее внимания. 

"Желаю найти свою любимую, которую они выберут на место главной героини шоу. Может быть кто-то из тех десяти и правда тот самый?", - написала красавица.

ФОТО: Instagram/ ushakovaonair

Напомним, что популярность в СМИ Лиене Ушакова получила благодаря скандалу с неким донжуаном, который якобы обманул сотни женщин.

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