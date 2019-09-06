"Не могу скрывать": Скандально известная Лиене Ушакова сообщила, что встретила свою вторую половину

Латвийская певица и радиоведущая Лиене Ушакова на своей странице в Instagram рассказала подписчикам, что нашла свою вторую половинку.
Ушакова разместила скрин сообщения, где продюсер пригласила девушку принять участие в шоу а-ля "Холостяк", где за сердце звезды бы соревновались 10 парней. Но Лиене пришлось отказаться, оказалось, что она состоит в отношениях.
"Не могу скрывать свою радость и лгать, что я, мягко сказано, не в восторге от этого предложения. Но я встретила своего "ride or die" и принять участие в этом телешоу было бы просто нелояльно к моей второй половине, - призналась блондинка.
Кроме того, она извинилась перед мужчинами, которые добивались ее внимания.
"Желаю найти свою любимую, которую они выберут на место главной героини шоу. Может быть кто-то из тех десяти и правда тот самый?", - написала красавица.
Напомним, что популярность в СМИ Лиене Ушакова получила благодаря скандалу с неким донжуаном, который якобы обманул сотни женщин.