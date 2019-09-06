Съемки фильма про смерть Виктора Цоя, овации в Каннах, провокация в кино и многое другое

Выпускник МХАТа "вытянул счастливый билетик", сыграв главную роль в фильме "Гив ми либерти" режиссёра Кирилла Михановского.

Из подкаста вы узнаете, каково это — пройти путь от безымянного актёра до человека, фильму которого аплодирует зал на Каннском фестивале!

Подробнее узнаете о кастингах и вхождении артиста в роль: для подготовки к фильму Максиму приходилось боксировать грушу, читать "Гамлета" на английском, рубить дрова и читать рэп Эминема!

Михаил Стоянов рассказал много интересного из повседневной жизни киноактёров, о том, как американские кинозрители похожи на советских. Он очень интересно сравнил американский быт с российским. Закончилась встреча совместным распеванием песни Григория Лепса!