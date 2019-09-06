Супруга Валерия Меладзе расторгла контракт с продюсерским центром MeladzеMusic

Супруга популярного исполнителя Валерия Меладзе Альбина Джанабаева ушла из продюсерского центра MeladzеMusic. Об этом экс-солистка "ВИА Гра" сообщила на своей странице в Instagram.
Певица Альбина Джанабаева начала сольную карьеру после участия в группе "ВИА Гра" под руководством Константина Меладзе. Новость про уход на другой лейбл шокировала поклонников исполнительницы.
"Друзья, я получила ценный опыт, работая в составе группы "ВИА Гра", после которой я начала сольную карьеру. Это дало мне возможность расширить свой круг новыми авторами, найти единомышленников и свою команду! А главное узнать себя с новой стороны", - написала она.
Джанабаева отметила, что благодарна годам, которые она провела в продюсерском центре и лично Константину Меладзе, которого она безмерно уважает. Но она покинула лейбл еще в феврале 2018 года, а ее сотрудничество с MeladzeMusic прекращено.
"Все, что происходило со мной: песни "Спасибо, сердце", "Хочешь", ремейк "Самба белого мотылька", "День и ночь", "Такая, как есть" , а в скором времени новинки, обложки, интервью, съемки - это сотрудничество с менеджмент-компанией Goldenlook", - призналась Альбина.
"Давайте уйдём от обсуждений и продолжим наслаждаться новой песней "Такая, как есть"", - подытожила певица.
Альбина Джанабаева - российская певица, актриса и телеведущая. С 2004 по 2013 год была солисткой украинской женской поп-группы "ВИА Гра". В конце 2009 года в прессе прогремела новость о разводе Валерия Меладзе и его супруги Ирины, которые прожили в официальном браке 18 лет и растили троих детей. Причиной стал роман Альбины Джанабаевой и Меладзе, которая родила возлюбленному сына. Певец признал отцовство, далее согласно публикациям в издании StarHit.ru, в 2014 году пара официально зарегистрировала брак.
Друзья, я получила ценный опыт, работая в составе группы Виа Гра, после которой я начала сольную карьеру. Это дало мне возможность расширить свой круг новыми авторами, найти единомышленников и свою команду! А главное узнать себя с новой стороны. 🙏🏻 Я благодарна тем годам... и Константину Меладзе 🙏🏻безмерно уважаю! Но уже с Февраля 2018 года все, что происходило со мной- песни «Спасибо, сердце», «Хочешь», ремейк «Самба белого мотылька», «День и ночь», «Такая, как есть» , а в скором времени новинки, обложки, интервью, съемки,- это сотрудничество с менеджмент-компанией #Goldenlook Да, мое сотрудничество с @meladzemuzic прекращено. Давайте уйдём от обсуждений и продолжим наслаждаться новой песней #Такаякакесть ❤❤❤