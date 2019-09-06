Супруга Валерия Меладзе расторгла контракт с продюсерским центром MeladzеMusic

Певица Альбина Джанабаева начала сольную карьеру после участия в группе "ВИА Гра" под руководством Константина Меладзе. Новость про уход на другой лейбл шокировала поклонников исполнительницы.

"Друзья, я получила ценный опыт, работая в составе группы "ВИА Гра", после которой я начала сольную карьеру. Это дало мне возможность расширить свой круг новыми авторами, найти единомышленников и свою команду! А главное узнать себя с новой стороны", - написала она.

Джанабаева отметила, что благодарна годам, которые она провела в продюсерском центре и лично Константину Меладзе, которого она безмерно уважает. Но она покинула лейбл еще в феврале 2018 года, а ее сотрудничество с MeladzeMusic прекращено.

"Все, что происходило со мной: песни "Спасибо, сердце", "Хочешь", ремейк "Самба белого мотылька", "День и ночь", "Такая, как есть" , а в скором времени новинки, обложки, интервью, съемки - это сотрудничество с менеджмент-компанией Goldenlook", - призналась Альбина.

"Давайте уйдём от обсуждений и продолжим наслаждаться новой песней "Такая, как есть"", - подытожила певица.