Задержан мужчина, обокравший 19 частных домов под Ригой

29 августа владельцы частного дома в поселке Суниши Гаркалнского края заметили, что к их дому подбежал неизвестный мужчина, вырвал ключи из дверного замка и убежал.

О произошедшем обитатели дома сообщили в полицию. Кроме того, камеры наблюдения, установленные жильцами у дома, зафиксировали грабителя.

Позже стражи порядка выяснили личность мужчины, подозреваемого в данном правонарушении, и 4 сентября задержали его.

В ходе проведения обыска дома у подозреваемого были найдены украденные ключи. Мужчина пояснил, что украл ключи, потому что собирался обокрасть вышеупомянутый дом в Суниши. Также дома у подозреваемого полицейские нашли вещи, украденные из других домов.

Упомянутый мужчина обворовал пять домов на территории, которая находится под контролем Саулкрастского полицейского участка, а также совершил десять краж в Дарзини и четыре - в округе Саласпилса. Большинство этих краж было совершено в конце августа. Мужчина чистосердечно признался в содеянном.

В одном из жилищ мужчина украл 600 евро, из другого унес строительные инструменты. Кроме того, он часто воровал продукты, алкоголь и одежду для личного пользования.