Задержан мужчина, обокравший 19 частных домов под Ригой

Госполиция задержала мужчину 1980 года рождения по подозрению в по меньшей мере 19 кражах из частных домов в Рижском регионе, сообщили агентству LETA в Госполиции.
29 августа владельцы частного дома в поселке Суниши Гаркалнского края заметили, что к их дому подбежал неизвестный мужчина, вырвал ключи из дверного замка и убежал.
О произошедшем обитатели дома сообщили в полицию. Кроме того, камеры наблюдения, установленные жильцами у дома, зафиксировали грабителя.
Позже стражи порядка выяснили личность мужчины, подозреваемого в данном правонарушении, и 4 сентября задержали его.
В ходе проведения обыска дома у подозреваемого были найдены украденные ключи. Мужчина пояснил, что украл ключи, потому что собирался обокрасть вышеупомянутый дом в Суниши. Также дома у подозреваемого полицейские нашли вещи, украденные из других домов.
Упомянутый мужчина обворовал пять домов на территории, которая находится под контролем Саулкрастского полицейского участка, а также совершил десять краж в Дарзини и четыре - в округе Саласпилса. Большинство этих краж было совершено в конце августа. Мужчина чистосердечно признался в содеянном.
В одном из жилищ мужчина украл 600 евро, из другого унес строительные инструменты. Кроме того, он часто воровал продукты, алкоголь и одежду для личного пользования.
В связи с произошедшим в отношении мужчины было начато несколько уголовных процессов. По решению суда он был взят под арест.