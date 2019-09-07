"Она была такой милой": британцев потрясла новость о смерти супругов из Латвии

Владелец дома рассказал, что пара жила в доме более двух лет. Найти дом им помог местный маклер.

"Когда они здесь поселились, она находилась в положении, а вскоре родился малыш", - вспоминает владелец дома.

"С ними вместе жил ещё один мужчина, но я так до конца и не понял, кем именно он был. Он был членом семьи". Владелец дома допускает, что пара делила жилплощадь, чтобы было легче покрыть арендную плату. О третьем съёмщике пара договорилась с арендодателем ещё до въезда.

"У меня с ними никогда не было проблем. Они платили во время и только в редких случаях сообщали, что в доме необходимо провести какие-нибудь работы", - сказал владелец. "Последний раз связывался с ними несколько месяцев назад, когда нужно было сменить бойлер".

Он узнал, что Лана работала в компании Boots Opticians, а Кирилл работал поваром в пиццерии Pizza Express.

От соседей пара держалась особняком. "Это шокирует. Они казались хорошей семьёй", - рассказал один из соседей. "Я видел их, когда они приходили и уходили, мы здоровались и на этом наше общение заканчивались.

"Она была такой милой, такой красивой и счастливой женщиной", - добавил отец владельца дома. "У меня нет слов, чтобы выразить насколько мне грустно. Эта новость потрясла меня".

The Sun сообщал, что мужчина был депрессивен, жаловался коллегам, что жена его не понимает.

Ещё один житель ближайших окрестностей, который видел сотрудников службы неотложной медицинской помощи, рассказал, что такого серьёзного инцидента не было за те 30 лет, которые он прожил там.

Как сообщалось, официально погибшие не опознаны. СМИ идентифицировали погибших как 32-летнего Кирилла Немцова и 23-летнюю Лану Немцову.

Полиция сейчас расследует дело как необъяснимый случай смерти. Ведется следствие.

Ссылаясь на социальные сети, The Sun сообщил, что пара из Латвии, в прошлом месяце они отпраздновали двухлетие сына.