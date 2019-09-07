Валерия могла родить Иосифу Пригожину ребенка, но случился выкидыш

Иосиф Пригожин долго добивался любви Валерии, перенесшей непростой брак с Александром Шульгиным.

Звезда боялась довериться новому поклоннику. Но свидетели романа говорят, что у певицы не было шансов.

Пригожин ухаживал так, что исполнительница ощущала, что от этого мужчины зависит ее жизнь и судьба.

Его первый брак с Еленой продлился не так долго, но у них родилось двое детей сын Дмитрий и дочь Даная. Но Иосифу было важно, чтобы рядом был человек, который поддерживает и подбадривает. Поэтому его первый брак распался.

"Я все оставил и ушел в одних шортах... Я помогал и обеспечивал семью", - вспоминает Пригожин.

Когда он встретил Валерию, он стал понимать, что такое любовь. До этого он не знал, что это такое.

Он признается, что изменял своей первой жене с женщиной по имени Лейла, которая родила ему дочь Лизу. С ней он познакомился на студии "Союз". Завязался роман.

"Прятался, все время прятался... Но семьдесят процентов людей живет так... Многие живут тремя или четырьмя жизнями... Как у кого финансы позволяют", - рассуждает Иосиф.

Он до сих пор благодарен Лейле, что она родила ему дочку. Лизе сейчас 20 лет.

Елена узнала про Лизу, когда Иосиф уже встретил Валерию. Он до этого уже намекал, что их брак иссяк.

"Если я сейчас бегу домой, то тогда мне хотелось убежать из дома", - признается он.

Но все изменилось с появлением в его жизни Валерии.

Впервые он ее увидел на конкурсе "Утреняя звезда" в 1991 году. Певица тогда исполняла романс "Только раз".

Иосиф Пригожин ФОТО: скриншот видео

"Вот уже 16 лет, как мы вместе", - подчеркивает Иосиф.

Этот человек для Валерии был совершенной загадкой. На третью встречу Иосиф раскрылся для нее. В один из ее приездов в Москву раздался звонок от Пригожина, который назначил ей встречу. Они встретились в ресторане и не могли наговориться до глубокой ночи. Произошел контакт.

"Ничего нет лучше, чем человеческое естество... Мы были самими собой", - признается Валерия.

Пригожин влюбился в Валерию именно в тот вечер.

"Этого не может быть", - говорил он тогда себе.

Довольно быстро Иосиф понял, что он не может без Валерии. У него начался буквальная жизненная необходимость быть с ней рядом. Обо всех непростых взаимоотношениях Валерии с бывшим мужем он узнал только тогда, когда начал жить с певицей.

"Построили все заново вместе... Даже если я не прав, она на стороне мужа", - отмечает Пригожин.

Они долго шли к тому, чтобы у них был общий ребенок. Иосиф и Валерия много работали, но целей не было чтобы у них был общий ребенок.

В какой-то момент они задумались и был эпизод, но не сложилось. Звезда даже придумала имя будущему сыну - Егор.

"Я очень сильно заболела. Мне было так плохо, что пришлось принять большую дозу антибиотиков... Я не знаю, как бы я выжила...

Тогда я еще не знала, что беременна. Потом, когда тесты уже показали положительный результат, мы стали ждать. Врачи сказали, что предсказать что-то сложно, но мы надеялись, - призналась певица.

Пара признается, что не было времени переживать это.