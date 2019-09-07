ЛСС: рижан нельзя наказывать за инвестиции Rīgas satiksme в покупку транспорта

"Недопустимо, что Рижское самоуправление, а следовательно, жители Риги, будут наказаны за то, что муниципальное предприятие в соотвествии со своим инвестиционным планом в 2020 году получит новые автобусы, троллейбусы и низкопольные трамваи, договор о покупке которых был заключен несколько лет назад", - сказал Каминскис, напомнив, что сейчас государство заключает договор о покупке поездов, который точно так же уменьшит фискальное пространство в последующие годы.

"Надо спросить, будет ли в этом случае уменьшен бюджет Министерства сообщения так же, как планируется уменьшить бюджет Риги", - добавил Каминскис.

С точки зрения ЛСС, Рижское самоуправление нельзя наказывать за то, что на государственном уровне не создана система координации инвестиций для предприятий с государственным и муниципальным капиталом.

Как сообщалось, в соответствии с методологией Европейской системы счетов Rīgas satiksme должно быть включено в общий правительственный сектор, что уменьшит в 2020 году фискальное пространство госбюджета на 72 млн евро.