Родственники заранее делят наследство Лидии Федосеевой-Шукшиной

Ольга Шукшина отметила, что легендарная актриса сейчас находится на лечении в больнице. Известно, что ей стало плохо после отдыха.

Сейчас Ольга пытается добиться, чтобы Лидия Николаевна развелась с продюсером Бари Алибасовым.

Ольга Шукшина ФОТО: скриншот видео

Камнем преткновения стал раздел наследства Лидии Федоеевой-Шукшиной. Оказывается авторские права должны быть поделены между ее супругом и тремя дочками покойного. Но дочери не хотят, чтобы Алибанову что-то досталось.

Последний раз Лидии Николаевной стало плохо именно после звонка Бари Каримовича.

По словам Бари Алибасова часть недвижимости уже отошла младшей дочери Марии, теперь борьба идет за обладание творческим наследием на права бывшего супруга актрисы Василия Шукшина. Но он никакого отношения к этим правам не имеет.

Адвокат родных Федосеевой-Шукшиной Юлия Вербицкая-Линник считает, что на право публиковать произведения Василия Шукшина, ставить театральные постановки или телепередачи должны иметь только кровные родственники.

"Представьте, что вдруг среди наследников появится чужой человек, которому имя Василия Макаровича совершенно неважно, но важны деньги. И он, предположим, скажет: "Я запрещаю все постановки и публикации, пока мне не заплатят… миллион!", - заявил юрист.



Бари Алибасов считает, что Ольгу интересует получить часть недвижимости Лидии Николаевны.

Бари Алибасов ФОТО: скриншот видео

В студии появился адвокат Сергей Жорин. Он пояснил, что происходит сейчас между наследниками. Он считает, что безработная Ольга Шукшина просто боится потерять доход от авторских отчислений, которые могут достигать и сотен, и миллионов рублей. Кроме того, документ, который они предлагают подписать Бари Каримовичу не вполне корректный.

"Во-первых, документ составлен неверно, это просто курам на смех! Я его сфотографировал, разместил в социальных сетях — все юристы ржут. По закону нельзя отказаться от предполагаемого наследства", - отметил он.

Как высказался Сергей Жорин, касательно завещания. Лидия Николаевна передала в своем завещании ничтожную часть Бари Каримовичу, остальное скорее всего перейдет Марии Шукшиной.