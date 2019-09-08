Вс, 8.09.2019
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Звезда недели: Киану Ривз - самый загадочный актер планеты
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Киану Ривз

ФОТО: Reuters/ScanPix

2 сентября канадскому актеру, режиссеру и музыканту Киану Чарльзу Ривзу исполнилось 55 лет. Русский TVNET решил рассказать 25 фактов про этого необычного артиста. 

1. На гавайском языке слово "киану" означает "прохладный ветер над горами". 

2. У отца Киану Ривза Сэмюела не было высшего образования, а аттестат зрелости он получил в тюрьме, куда попал по обвинению в торговле героином. Через два года после рождения Киану в семье появилась малышка Ким, и вскоре после этого, едва мальчику исполнилось 3 года, он бросил семью.

3. В актере смешалась британская, гавайская, ирландская, китайская и португальская кровь.

4. В юности Киану был хоккеистом и довольно успешным. Он мог сделать хорошую спортивную карьеру. 

5. Первая роль Киану Ривза была в мюзикле. Звезде было всего 9 лет. Роль была эпизодической. 

6. Киану Ривз обожает мотоциклы. Несколько лет назад он даже запустил производство своих мотоциклов Arch. Любопытно, что актер увлекается мотоциклами с детства. Свой первый байк он собрал в 10 лет.

7. Ривз любит читать. Его любимый писатель — Марсель Пруст.

8. Уже будучи звездой, на протяжении девяти лет Ривз жил в отелях и съёмных домах.

9. Киану Ривз часто один гуляет по парку. Иногда его видели и в обычном метро, которым он часто пользуется. Актер стал героем многочисленных мемов. 

10. Его родная сестра Ривза больна лейкемией, и он потратил более 5 миллионов долларов на её лечение. Актер также основал фонд по борьбе с раком, которому жертвует крупные суммы.

11.  В "Матрице" изначально должен был сыграть Уилл Смит, Николас Кейдж и Джонни Депп, но они отказались. Ривз так верил в успех фильма, что в третью часть вложил свои финансовые средства. За трилогию "Матрица" Киану Ривз заработал 114 миллионов долларов, 80 из которых разделил между членами съёмочной группы, гримёрами и создателями спецэффектов. А всем каскадерам он подарил по мотоциклу "Харли-Дэвидсон".

Кадр из фильма "Матрица"

12. Самой заметной ролью в начале карьеры стала реклама Coca Cola. Ради этих съемок Ривз побрил ноги. 

13. За свою карьеру Ривз снялся в более чем 70 фильмах и сериалах.

14. Ривз никогда не был женат. У него нет детей. 

15. Во время работы над картиной "Адвокат дьявола" Ривз попросил уменьшить свой гонорар, чтобы создатели могли пригласить играть Аль Пачино.

16. Актер отказался от съемок в продолжении картины "Скорость" в пользу театральной постановки "Гамлета", а также увлечения музыкой. 

17. Киану Ривз является атеистом в вопросе религии. 

18. Еще одной страстью Ривза является музыка. В 90-х Ривз играл на бас-гитаре в гранж-коллективе Dogstars. 

19. Девушка Киану Ривза Дженнифер пережила выкидыш за неделю до родов. Потом она погибла в автокатастрофе. Актер был настолько шокирован, что его стали называть "самой грустной знаменитостью". 

20. После гибели своей подруги в автокатастрофе он снял социальный ролик о пользе ремня безопасности в автомобиле.

21. В 2011 году актер выпустил книгу "Ода счастью". Она создана в сотрудничестве с одной художницей. Одна страница — это одна картинка с одной строкой текста.

22. Киану Ривз - левша. 

23. Имеет репутацию бескорыстного человека и равнодушно относится к деньгам.

24. Его игру часто оспаривают коллеги по актерскому цеху. Сам Киану многократно был номинирован на "Золотую малину". 

25. Киану Ривз тесно дружил с актером Ривером Фениксом. Они вместе снимались в картине "Мой личный штат Айдахо". Съемки часто заканчивались совместными вечеринками с употреблением запрещенных веществ. Ривер умер от передозировки в возрасте 23-х лет. Это была сильная утрата для Киану. 

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