Звезда недели: Киану Ривз - самый загадочный актер планеты

keanu reeves wearing earrings in the 80s pic.twitter.com/C3YanNrNkd — keanu doing things (@keanuthings) 6 мая 2018 г.

1. На гавайском языке слово "киану" означает "прохладный ветер над горами".

2. У отца Киану Ривза Сэмюела не было высшего образования, а аттестат зрелости он получил в тюрьме, куда попал по обвинению в торговле героином. Через два года после рождения Киану в семье появилась малышка Ким, и вскоре после этого, едва мальчику исполнилось 3 года, он бросил семью.

keanu reeves in his youth pic.twitter.com/CM0PCZypcy — keanu doing things (@keanuthings) 28 апреля 2018 г.

3. В актере смешалась британская, гавайская, ирландская, китайская и португальская кровь.

4. В юности Киану был хоккеистом и довольно успешным. Он мог сделать хорошую спортивную карьеру.

keanu reeves playing hockey pic.twitter.com/w2z5aOTLpn — keanu doing things (@keanuthings) 19 мая 2018 г.

5. Первая роль Киану Ривза была в мюзикле. Звезде было всего 9 лет. Роль была эпизодической.

6. Киану Ривз обожает мотоциклы. Несколько лет назад он даже запустил производство своих мотоциклов Arch. Любопытно, что актер увлекается мотоциклами с детства. Свой первый байк он собрал в 10 лет.

keanu reeves letting santa ride his motorcycle pic.twitter.com/s3bjkKNcZu — keanu doing things (@keanuthings) 25 декабря 2018 г.

7. Ривз любит читать. Его любимый писатель — Марсель Пруст.

keanu reeves riding the subway pic.twitter.com/k4vr00vVxv — keanu doing things (@keanuthings) 9 июля 2018 г.

8. Уже будучи звездой, на протяжении девяти лет Ривз жил в отелях и съёмных домах.

9. Киану Ривз часто один гуляет по парку. Иногда его видели и в обычном метро, которым он часто пользуется. Актер стал героем многочисленных мемов.

10. Его родная сестра Ривза больна лейкемией, и он потратил более 5 миллионов долларов на её лечение. Актер также основал фонд по борьбе с раком, которому жертвует крупные суммы.

11. В "Матрице" изначально должен был сыграть Уилл Смит, Николас Кейдж и Джонни Депп, но они отказались. Ривз так верил в успех фильма, что в третью часть вложил свои финансовые средства. За трилогию "Матрица" Киану Ривз заработал 114 миллионов долларов, 80 из которых разделил между членами съёмочной группы, гримёрами и создателями спецэффектов. А всем каскадерам он подарил по мотоциклу "Харли-Дэвидсон".

Кадр из фильма "Матрица"

12. Самой заметной ролью в начале карьеры стала реклама Coca Cola. Ради этих съемок Ривз побрил ноги.

13. За свою карьеру Ривз снялся в более чем 70 фильмах и сериалах.

14. Ривз никогда не был женат. У него нет детей.