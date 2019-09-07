Зеленский: Без Цемаха обмен заключенными мог не состояться

Переговоры с Россией по обмену заключенными находились под угрозой срыва из-за экс-командира бригады противовоздушной обороны (ПВО) в самопровозглашенной Донецкой народной республике Владимира Цемаха. Это заявил глава Украины Владимир Зеленский, передают "Украинские новости".

Цемах является свидетелем по делу об авиакатастрофе малайзийского Boeing 777 в Донбассе в 2014 году. Он командовал ПВО в городе Снежное, рядом с которым было сбито воздушное судно. В конце июня он был задержан и доставлен в Киев. В июле Цемах был арестован, в Украине его обвиняли в создании террористической организации. Согласно этой статье ему грозило до 15 лет лишения свободы. 5 сентября суд в Киеве отменил арест Цемаху. Он был освобождён в зале суда.

Зеленский утверждает, что перед обменом Цемах в Украине был допрошен следователями из Нидерландлов.

"Мы все, что нас попросили [европейские лидеры], сделали, это было очень сложно, я очень боялся, что из-за этого у нас мог сорваться обмен", — заявил Зеленский журналистам.

"Интерфакс-Украина" со ссылкой на главу Службы безопасности страны (СБУ) Ивана Баканова сообщает, что решение включить Цемаха в списки на обмен было хорошо обдуманным со стороны украинского лидера.

"Отсутствие Цемаха в списке на обмен автоматически предусматривало прекращение переговоров с Россией", — подчеркнул он.

Также Баканов утверждает, что согласен с утверждением, согласно которому "требование Москвы включить Цемаха в свои списки является очередным подтверждением причастности РФ к крушению МН17". Данное мнение выражал, в частности, экс-президент Украины Петр Порошенко. Россия отрицает причастность к крушению воздушного судна. Глава России Владимир Путин говорил, что к инциденту осталось много вопросов, а западные специалисты не берут в расчет версию со стороны России.