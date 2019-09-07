Фильм "Джокер" получил главный приз Венецианского кинофестиваля

"Я хочу посвятить этого "Золотого льва" актерам и команде картины... Фильма бы не было без Хоакина Феникса. Хоакин - самый бесстрашный лев, которого я знаю. Спасибо тебе за доверие и талант", — приводят слова Филлипса РИА "Новости".