Фильм "Джокер" получил главный приз Венецианского кинофестиваля

Кинолента "Джокер" режиссёра Тодда Филлипса, главную роль в которой исполнил американский актёр Хоакин Феникс, получила "Золотого льва" на церемонии закрытия 76-го Венецианского кинофестиваля 7 сентября. Как отмечается, журналисты, которые увидели картину первыми, встретили фильм продолжительными овациями.
"Я хочу посвятить этого "Золотого льва" актерам и команде картины... Фильма бы не было без Хоакина Феникса. Хоакин - самый бесстрашный лев, которого я знаю. Спасибо тебе за доверие и талант", — приводят слова Филлипса РИА "Новости".
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Также "серебряный лев" за лучшую режиссуру достался Рою Андерссону за фильм "О бесконечности".
Лучшим актёром признали Луку Маринелли ("Мартин Иден"), а лучшей актрисой — Ариан Аскариде ("Глория Мунди").
Специальный приз жюри фестиваля был присвоен Роману Полански за картину "Я осуждаю".
Приз за лучший сценарий получил режиссер Юньфань (за анимационную ленту "Дом 7 по Черри Лейн").