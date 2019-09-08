Опрос: две трети мужчин хотели бы больше времени проводить со своими детьми

59% опрошенных согласились с утверждением, что роль отца - одна из самых лучших, которую может выполнять мужчина, 38% мужчин считают, что ребенком стоит заниматься, когда он научился ходить и разговаривать, а 21% отцов считают, что основная роль отца состоит в том, чтобы заботиться о достатке в семье.

Как сообщил представитель Министерства благосостояния Эгил Зариньш, в прошлом году больше всего детей родилось у мужчин в возрасте от 25 до 44 лет. В 2018 году пособие по отцовству получили 10 299 мужчин.

Зариньш напомнил, что в законе о труде есть несколько норм, позволяющих отцам проводить больше времени с детьми, например, дополнительные дни к отпуску и десятидневный отпуск после рождения ребенка.

52% респондентов сказали, что проводят со своими детьми больше времени, чем это делали их отцы. 63% мужчин заявили, что в семье о детях заботятся оба родителя. 72% опрошенных указали, что живут вместе с матерями своих детей, у 13% дети живут с отцом, у 28% - с матерью, 9% заявили, что делят обязанности по уходу за детьми, а 50% выбрали другой вариант.