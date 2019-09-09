Видео: Виктория Боня рассказала о смерти годовалого брата

Российская теле- и радиоведущая, актриса и модель Виктория Боня рассказала о страшной трагедии, которая произошла с ее годовалым братом. Малыш погиб, выпав с балкона.
Трагедия произошла, когда Виктория была еще ребенком.
"Мне было тогда 13 лет. Все было тогда внезапно и быстро... Это был шестой этаж. Братику было год и три месяца... Мы сейчас ничего не можем изменить...", - вспоминает она.
На своей странице в Instatgram актриса разместила фрагмент этой передачи.
"Когда мы были с Энджи в Москве, нас пригласили на передачу к Елене Малышевой, чтобы поддержать очень важную акцию. В нашей стране ежегодно множество детей выпадают из окон квартир. К сожалению, эта трагедия когда-то коснулась и нашей семьи.
Я поделилась своей историей дабы люди понимали, что это может коснуться каждого! Давайте заботиться о безопасности наших детей! Лучше предотвратить трагедию, чем потом жалеть, что не среагировали вовремя!", - написала она.
Виктория Боня - российская теле- и радиоведущая, актриса и модель. Бывшая участница реалити-шоу "Дом-2" на телеканале ТНТ. Состояла в незарегистрированном браке с сыном ирландского миллионера Александром Михаэлем Смерфитом. В 2012 году у пары родилась дочь Анджелина Летиция Смерфит. Но в 2017 году пара расспалась.
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Когда мы были с Энджи в Москве, нас пригласили на передачу к Елене Малышевой, чтобы поддержать очень важную акцию. В нашей стране ежегодно множество детей выпадают из окон квартир 😫 К сожалению, эта трагедия когда-то коснулась и нашей семьи 😞😔 Я поделилась своей историей дабы люди понимали, что это может коснуться каждого! Давайте заботиться о безопасности наших детей! 🙏🏽 Лучше предотвратить трагедию, чем потом жалеть, что не среагировали вовремя!