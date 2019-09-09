В Риге представят драматическую комедию Ивана Вырыпаева "Солнечная линия" с Юлией Пересильд и Андреем Бурковским

Спектакль Рыжакова заслужил титул "скандального" благодаря откровенному контенту и присутствию ненормативной лексики.

Однако, по мнению самого режиссера, исключение нецензурных выражений из диалогов невозможно, так как они являются частью языка героев, на котором держится и от которого зависит вся структура пьесы.

ФОТО: Пресс-фото

Пронзительная честность и эмоциональность "Солнечной линии" не только позволила ей завоевать популярность среди ценителей современного театрального искусства,

но и сделала номинантом на премию "Золотая маска-2019" сразу в пяти категориях: "Лучший спектакль в драме, малая форма", "Лучшая работа режиссера", "Лучшая работа драматурга", "Лучшая женская роль" (Юлия Пересильд), "Лучшая мужская роль" (Андрей Бурковский).

Фабула спектакля проста только на первый взгляд: зрители станут свидетелями настоящих "военных действий", разворачивающихся на фоне супружеского кризиса. Драматическая комедия Вырыпаева — пронзительная попытка вынести на публику суть бытового конфликта, который рано или поздно случается в каждой семье. Перед зрителем двое людей в сложном возрасте, за спиной у которых "семь лет, прожитых под одним одеялом". Произведение Вырыпаева раскрывает перед человеком весь спектр эмоций, переживаемых супругами во время разлада. Обретут ли они взаимопонимание, и чем кончится эта полная пылких откровений семейная ссора?

ФОТО: Пресс-фото

"Я хотел показать механизм, почему люди не могут найти контакт, что им мешает. В пьесе показано 5-6 таких механизмов: от банальных – когда мы не слышим друг друга и перебиваем, до максимальных – когда мы воспринимаем реальность по-разному. Это комедия, в которой показывается, как может быть достигнут положительный результат", — говорит о пьесе сам Иван Вырыпаев.

Драматург Вырыпаев — мастер cюжетности, сценического диалога и коммуникативной артификации, поэтому в спектакле предельно честно, "без купюр" раскрываются механизмы, мешающие супругам найти друг с другом утерянный контакт.

Постановка изобилует метафорами и символизмом, и, безусловно, "зацепит" зрителя необычными сценическими решениями — акцентом на бытовом пространстве; огромным зеркалом, обращенным к залу, а также компьютерными эффектами на экране в задней части сцены, которая к финалу опускается и превращается в гигантский ринг. Отдельного упоминания достойна стилистика костюмов. Костюмы героев спектакля выполнены в нюдовой цветовой гамме, что еще больше подчеркивает их душевное и физическое "обнажение" перед публикой.

ФОТО: Пресс-фото

Но главный секрет успеха спектакля — безупречная игра Юлии Пересильд и Андрея Бурковского, являющихся, без преувеличения, настоящими звёздами современного театра и кино.

Юлия Пересильд (РАТИ-ГИТИС, 2006, актёрская мастерская О. Л. Кудряшова) знакома зрителям по постановкам "Холостой Мольер", "Фигаро", "Снегири", "Шведская спичка", а также работам в кино "Золотая орда", "Взрослые дочери", "Холодное танго", "Палач", "Таинственная страсть" и др. Исполнитель мужской роли – выпускник Школы-студии МХАТ (2014, курс С.И.Земцова, И.Я.Золотовицкого) Андрей Бурковский известен своими ролями в проектах "Легенда о Коловрате", "Тобол", "Адаптация" и т.д.

Автор постановки "Солнечная линия" Виктор Рыжаков – худрук Центра им. Вс. Мейерхольда и профессор школы-студии МХАТ. Востребованный театральный режиссер и лауреат множества престижных премий также является одним из тех, кто "открыл" публике творчество драматурга Вырыпаева. Его постановки неизменно собирают полные зрительские залы. Особое внимание Рыжаков в своих спектаклях уделяет подбору актеров и построению диалогов, что отличает его от большинство деятелей современного театрального искусства.

У спектакля "Солнечная линия" есть цель, и она, согласно автору, терапевтическая. Многим зрителям постановка позволит провести переосмысление собственных отношений и преодолеть разногласия с партнером.