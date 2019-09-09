Актер Александр Семчев похудел на 100 килограммов! Ему требуется пластическая операция

Российский актер Александр Семчев решил привести в норму свой вес и серьезно взялся за внешний вид. Он начал заниматься спортом и перешел на правильное питание. Таким образом актер невероятно похудел. Теперь ему требуется помощь пластических хирургов. Об этом пишет StarHit.ru.
Как сообщает издание актеру понадобился год, чтобы кардинально измениться. 50-летний артист невероятно сильно похудел и стал выглядеть моложе.
Он отметил, что ему не понадобились строгие диеты. Просто нужно правильно питаться и заниматься спортом. Как он рассказала журналистам, причиной его лишнего веса было злоупотребление жирной пищей.
Сейчас в рационе Семчева преобладают преимущественно овощи, рыба и морепродукты. Иногда он позволяет себе есть гречку. Сладкое актер исключило вообще.
Такое экстремальное похудение не могло не вызвать проблем. Теперь у актенра много обвисшей кожи. Поэтому артист решил обратиться к пластическим хирургам.
Актер продолжает заниматься физическими упражнениями. Это немного упражнений с гантелями, ходьба и фитнес с резинкой. Семчев также поделился секретом, что контролировать калории ему помогает специальное приложение на его смартфоне.
"Калории высчитываю по дневнику клиники доктора Борменталя, который скачал из Интернета. К тому же, я купил весы для взвешивания продуктов", - признался он.
Александр Семчев - российский актёр театра, кино и дубляжа, кинорежиссёр, продюсер. знаком зрителям по ролям в таких фильмах, как "Свадьба", "Сыщики", "Граница. Таежный роман", "Участок", "день выборов", "Ликвидация", "Кухня" и многих других.
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Актёр Александр Семчев продолжает борьбу с лишним весом 💣 Потеряно уже 100 килограммов! 🔥 Как вам результаты артиста? . . #семчевалександр#знаменитости#звезды#сплетни#скандалы#мирзвезд#звездышоубизнеса#фотодня#новостишоубизнеса#шоубизнес#шоумания#звезднаяпара#спорт#жизнь #звездныеновости#звездышоубизнеса#звездныеродители#мишельсерова#киркоров#кетитопурия Подпишись на @show_novosti ◾ Подпишись на @show_novosti ◾ Подпишись на @show_novosti ◾Подпишись на @show_novosti ◾ ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 😍 ◾ Подпишись на @show_novosti ◾ Подпишись на @show_novosti ◾Подпишись на @show_novosti ◾ ➖➖➖➖➖➖