Актер Александр Семчев похудел на 100 килограммов! Ему требуется пластическая операция

Он отметил, что ему не понадобились строгие диеты. Просто нужно правильно питаться и заниматься спортом. Как он рассказала журналистам, причиной его лишнего веса было злоупотребление жирной пищей.

Сейчас в рационе Семчева преобладают преимущественно овощи, рыба и морепродукты. Иногда он позволяет себе есть гречку. Сладкое актер исключило вообще.

Такое экстремальное похудение не могло не вызвать проблем. Теперь у актенра много обвисшей кожи. Поэтому артист решил обратиться к пластическим хирургам.

"Вообще-то лишняя кожа иссекается. К тому же она имеет способность к регенерации. Это вопрос времени, хотя и со временем она не натянется, как на барабан. У меня предстоит консультация на эту тему. Но прежде, чем на что-то решиться, я должен все взвесить", - цитирует актера издание.