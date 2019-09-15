Жители Болдераи обеспокоены "пьяными за рулем": что говорит полиция?

Сентябрь в Болдерае начался трагично - весь район обсуждал смертельный наезд пьяного водителя на женщину, переходившую дорогу по пешеходному переходу. В редакцию TVNET обратился местный, озвучивший беспокойство многих - в последнее время, по наблюдениям жителей, проблема "пьяных за рулем" в районе активизировалась.
Из одних сообщений СМИ уже можно собрать множество случаев с участием пьяных водителей, а ведь многое остается за кадром, отметил житель Болдерая.
- В Болдерае водитель Opel сбил стража порядка и сбежал от пяти экипажей полиции
- ВИДЕО: Погоня и применение электрошокера - в Болдерае ловили пьяного водителя
- Видео: Пьяная компания на BMW снесла столб в Болдерае:
По его словам, этот список можно продолжить.
По просьбе читателя, TVNET обратился в Госполицию с вопросом, стало ли в последнее время в этом районе Риги больше "пьяных за рулем", какие меры предпринимает полиция и как рекомендует поступать жителям, которые беспокоятся за безопасность своих близких.
Как рассказала специалист по общественным связям Госполиции Симона Гравите, к сожалению, детальной статистики о конкретных районах нет, поэтому невозможно сказать, стала ли эта проблема в Болдерае сейчас актуальнее, чем раньше.
Ввиду профессиональных правил Госполиция также не имеет права раскрывать число экипажей, дежурящих в конкретном районе, увеличение или уменьшение их присутствия.
Со своей стороны Госполиция призывает всех, кто подозревает, что водитель за рулем, возможно, находится в состоянии алкогольного опьянения, незамедлительно звонить в полицию на номер 110. Получая эту информацию, полиция реагирует и ее проверяет.
Также представитель Госполиции отметила, что сотрудники службы при контроле дорожного движения всегда обращают внимание на нарушения подобного рода - ежедневно составляются несколько протоколов административного нарушения за езду в пьяном виде. Каждый день Госполиция отчитывается о задержаниях пьяных водителей за сутки.
Отметим, что в прошлом году в Латвии было зарегистрировано 3468 случаев, когда автоводители находились за рулем в состоянии алкогольного опьянения. Это на 218 случаев меньше, чем годом ранее.
В то же время в авариях за прошлый год погибли 148 человек, что на 12 больше, чем годом ранее. В прошлом году жизнь на дорогах потеряли 50 пешеходов, что на один меньше, чем годом ранее.