Жители Болдераи обеспокоены "пьяными за рулем": что говорит полиция?

Из одних сообщений СМИ уже можно собрать множество случаев с участием пьяных водителей, а ведь многое остается за кадром, отметил житель Болдерая.

По его словам, этот список можно продолжить.

По просьбе читателя, TVNET обратился в Госполицию с вопросом, стало ли в последнее время в этом районе Риги больше "пьяных за рулем", какие меры предпринимает полиция и как рекомендует поступать жителям, которые беспокоятся за безопасность своих близких.

Как рассказала специалист по общественным связям Госполиции Симона Гравите, к сожалению, детальной статистики о конкретных районах нет, поэтому невозможно сказать, стала ли эта проблема в Болдерае сейчас актуальнее, чем раньше.

Ввиду профессиональных правил Госполиция также не имеет права раскрывать число экипажей, дежурящих в конкретном районе, увеличение или уменьшение их присутствия.

Со своей стороны Госполиция призывает всех, кто подозревает, что водитель за рулем, возможно, находится в состоянии алкогольного опьянения, незамедлительно звонить в полицию на номер 110. Получая эту информацию, полиция реагирует и ее проверяет.

Также представитель Госполиции отметила, что сотрудники службы при контроле дорожного движения всегда обращают внимание на нарушения подобного рода - ежедневно составляются несколько протоколов административного нарушения за езду в пьяном виде. Каждый день Госполиция отчитывается о задержаниях пьяных водителей за сутки.

Отметим, что в прошлом году в Латвии было зарегистрировано 3468 случаев, когда автоводители находились за рулем в состоянии алкогольного опьянения. Это на 218 случаев меньше, чем годом ранее.